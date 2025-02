Así fue la presentación de Luka Dončić en Los Angeles Lakers

Luka Doncic (C) de Los Angeles Lakers sostiene su nueva camiseta mientras está junto al gerente general Rob Pelinka (I) y el entrenador en jefe JJ Redick (D) durante una conferencia de prensa en el UCLA Health Training Center el 4 de febrero de 2025 en El Segundo, California. Foto: Getty Images via AFP - HARRY HOW

En su presentación como nueva estrella de Los Angeles Lakers, el esloveno Luka Dončić expresó este martes su ambición de conquistar campeonatos con su nuevo equipo y reconoció su conmoción por ser traspasado por los Dallas Mavericks.

Dončić, de 25 años, dijo que llegó a pensar que su salida de los Mavericks era una inocentada.

El base, cinco veces elegido para el Juego de las Estrellas y máximo anotador de la pasada temporada en la NBA, jugó sus siete temporadas en la liga en la franquicia texana y la lideró hasta el subcampeonato el año pasado.

Una vez aterrizado en California, el esloveno se mostró emocionado por competir junto a LeBron James en la franquicia más icónica de la NBA, lo que consideró “un sueño hecho realidad”.

“Todo el mundo estaba sorprendido, así que pueden imaginarse cómo estaba yo de sorprendido”, recordó Doncic sobre el momento en el que fue informado de su venta por los Mavericks, donde dijo que pensaba desarrollar toda su carrera.

“Estaba casi dormido, así que cuando me llamaron tuve que asegurarme que no era el 1 de abril” (un equivalente al Día de los Inocentes en Estados Unidos), afirmó.

“Al principio no lo creía, estaba en shock. Fue un momento difícil para mí. Dallas era mi casa, fue muy complicado, especialmente el primer día”, recordó. “Siento que las últimas 48 horas han sido como un mes (...) Pero voy a jugar en el mejor equipo del mundo y estoy emocionado por esta nueva aventura”.

El traspaso de Doncic a los Lakers, quienes enviaron a cambio a su pívot Anthony Davis a los Mavericks, se dio a conocer la noche del sábado y es considerado el más impactante en la historia de la NBA por el nivel y la juventud del esloveno.

Entre los motivos para la operación, desde los Mavericks se apuntó hacia la posibilidad de que Doncic no quisiera renovar su contrato en Dallas en 2026 y también preocupaciones por la falta de compromiso del esloveno para mantenerse en una forma física óptima.

Doncic respondió que los señalamientos a su físico le servirán como motivación en el inicio de su carrera con los Lakers.

“Yo sé que no es verdad, pero es una gran motivación para tener una carrera exitosa aquí”, afirmó.

“Todo por demostrar”

“Tengo todo por demostrar y el objetivo es ganar el campeonato. Uno no viene aquí para otra cosa”, subrayó.

Doncic también reveló que una de las primeras personas que le contactó tras conocerse el traspaso fue precisamente LeBron James.

“Me llamó de inmediato”, explicó. “Él estaba en Nueva York. No hablamos mucho, me dijo que entendía lo que estaba pasando. Fue algo bueno por su parte que me llamara y me diera la bienvenida a Los Ángeles”.

“Es un sueño hecho realidad, yo siempre lo admiré. Hay tantas cosas que puedo aprender de él”, dijo sobre la pareja que formará con su gran ídolo. “Creo que los dos hacemos que nuestros compañeros sean mejores, nuestro nivel de inteligencia (en la pista) nos ayudará a todos”.

Sentado junto a Doncic, el mánager general de los Lakers, Rob Pelinka, confió en que su llegada marque una nueva era para la glamurosa franquicia y la describió como un momento histórico para la liga.

“Luka Dončić uniendo fuerzas con Los Angeles Lakers es un evento sísmico en la historia de la NBA”, dijo Pelinka. “Tenemos una estrella global de 25 años que se une al equipo de básquet más popular del planeta”.

Pelinka, gran artífice de un traspaso que se llevó a cabo en el más absoluto sigilo, no adelantó la fecha de debut de Doncic, quien sigue recuperándose de la lesión de gemelos sufrida el día de Navidad.

