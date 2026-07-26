Así quedó el medallero de los Centroamericanos tras la primera jornada, ¿cómo va Colombia?

Wálter Vargas ganó la primera medalla de oro de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Foto: EFE - Orlando Barría

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Colombia disputó este sábado la primera jornada de entrega de medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional dejó un saldo positivo en su arranque competitivo, con preseas repartidas entre el ciclismo, el tiro con arco y el judo.

La delegación colombiana está integrada por 475 atletas, entre ellos 263 hombres y 212 mujeres, que competirán en 34 deportes durante todo el certamen en República Dominicana. Con ese amplio contingente, el país ya vio a varios de sus representantes saltar a la arena para sumar las primeras medallas de la justa.

Una medalla de oro, cuatro de plata y una de bronce dejó este sábado 25 de julio, primer día de entrega de preseas, para Colombia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, siendo la actividad nacional en 13 deportes durante esta primera jornada de competencia.

El ciclista Wálter Vargas le dio a Colombia su primer oro en estas justas tras imponerse en la contrarreloj individual masculina. El antioqueño paró el cronómetro con un tiempo de 47:13,46 minutos, resultado con el que le sacó más de un minuto de ventaja al segundo mejor clasificado de la prueba.

En la actividad del tiro con arco, Ana María Rendón, Isabella Forero Martínez y Tania Arias obtuvieron la primera presea del país gracias a su plata en la modalidad de equipos femenino en arco recurvo. En la rama masculina, Santiago Arcila, Jorge Enríquez y Santiago Cruz también subieron al segundo lugar del podio en la misma disciplina.

El judo nacional también obtuvo sus primeras medallas en la jornada de este sábado. En los 57 kilogramos, María Villalba cosechó la medalla de plata, mientras que en los 48 kilogramos Érika Lasso consiguió la única presea de bronce que dejó el país durante todo el día.

Con las preseas mencionadas, la delegación Colombia ocupa el cuarto lugar del medallero general de los Juegos. México es el líder con siete oros, cinco platas y seis bronces, seguido por Cuba, con cuatro oros y cuatro bronces, y por Venezuela, con dos oros, una plata y tres bronces.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

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