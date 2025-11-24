Así se vivió la final de la primera edición de “El Gamer del Año”: las mejores imágenes

La primera edición del evento, el nuevo torneo creado por El Espectador y Movistar en el marco del Premio Deportista del Año —que celebra sus 65 años—, coronó a Samuel Felipe Ruiz “Sorumi” como el mejor jugador multigénero de los deportes electrónicos en Colombia, en una final disputada este 1° de diciembre en el edificio de UCompensar. Los ocho finalistas, seleccionados tras ocho torneos clasificatorios en disciplinas como Valorant, League of Legends, Fortnite, Free Fire, Call of Duty Mobile, Wild Rift, 2xko y eFootball, llegaron representando a ciudades como Bogotá, Medellín y Santa Marta, después de superar cientos de inscripciones en todo el país. El certamen exigió competir en todos los juegos y sumar puntos según la posición en cada uno, lo que convirtió la regularidad en la clave del título. Aunque especialistas como RomeroR22 dominaron juegos individuales —ganó Valorant y arrasó en Fortnite—, y otros como DaviPxndx, farox, tryhard, doza27 y jjcat00 se impusieron en sus disciplinas, la tabla general dejó un final dramático: Sorumi acumuló 45 puntos, uno más que jjcat00, y se quedó con el primer trofeo de Gamer del Año, marcando un hito para la comunidad de esports en Colombia.