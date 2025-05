Así será la jornada de este martes en el Kia Open de Bogotá

Nicolás Mejía, tenista colombiano. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para la programación de este martes 13 en el KIA OPEN llegan tres nombres que llaman la atención a los seguidores del tenis nacional.

Nicolás Mejía, Adriá Soriano y Miguel Tobón Jr, estarán en cancha jugando en el cuadro principal de sencillos en el América Tenis Club.

Uno de los llamados a ser campeón del evento es Nicolás Mejía, quien llegó a la capital de la república tras quedarse con el título del Challenger de Savannah, torneo en el que logró retomar su mejor nivel y recuperar puntos en el ranking ATP.

Bogotá le plantea un nuevo reto a Mejía, quien se siente bien jugando en la capital de la república. “No he tenido la oportunidad de jugar con este tenista mañana, lo conozco hace mucho tiempo. Es un jugador sólido, bastante parejo de los dos lados, especialmente de fondo, he venido trabajando y entrenando bien. Como la mayoría de colombianos nos podemos adaptar bien a la altura, hemos estado en esta situación de competencia varias veces”, indicó Nicolás Mejía, quien sin duda será uno de los jugadores que los seguidores quieren ver.

El jugador del Equipo Colsanitas se estará enfrentando a Peter Bertran de República Dominicana.

Otro de los llamados a tener una gran semana y conseguir buenos resultados es Adriá Soriano, El tenista colombo-español lleva varios días de acondicionamiento en la altura y se siente bien para encarar el KIA OPEN.

“Con muchas ganas ya llevo acá hace varios días, cada vez me siento mejor en Bogotá, ya he venido varias veces he venido y esta semana me he sentido bastante bien. Nos hemos sentido bien el club, ha sido una cálida bienvenida, además el torneo está bien hecho y ahora nos toca hacer lo nuestro como jugadores”, indicó el tenista que este lunes también tienen actividad en dobles.

Otro de los atractivos turísticos del día martes será Miguelo Tobín Jr, quien viene teniendo un gran 2025, sin olvidar que el 2024 fue un año lleno de logros importantes en su carrera.

Tobón Jr está a la espera del final de la segunda jornada de qualy para conocer quien sería su rival en el arranque del torneo. Recordemos que el jugador llega a la competencia tras el wild card entregado por la organización del KIA OPEN.

Este lunes se está cumpliendo en las instalaciones del América Tenis Club la segunda jornada de qualy, pero además uno de los juegos llamativos del día es que el se jugará de dobles en el que Miguel Tovbón Jr y Adriá Soriano se enfrentarán ante los argentinos Renzo Olivo y Bautista Vilicich.

