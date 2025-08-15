Así va el medallero de los Juegos Mundiales: Colombia entró al top 10

María Fernanda Timms (centro) y Gabriela Rueda lograron un histórico 1-2 en la final del esprint 1.000 metros femenino. Foto: Juegos Mundiales de Chengdú 2025

La delegación de Colombia se metió este viernes en el top 10 del medallero de los Juegos Mundiales de Chengdú, luego de conquistar cinco medallas en las pruebas de patinaje de velocidad, disciplina que cerró sus competencias en la ciudad china con una actuación histórica.

A falta de dos días para el cierre de las justas, Colombia suma siete oros, ocho platas y seis bronces. Trece de esas preseas provienen del patinaje de velocidad, cuatro de la natación con aletas, dos del buceo, una del squash y otra del ju-jitsu.

La delegación nacional es, por lo pronto, el mejor representante del continente americano en esta competencia y ocupa la séptima posición en el medallero general. China, anfitrión de estos juegos, lidera la tabla. Alemania y Ucrania completan el podio provisional.

“Es la mejor presentación en la historia de todos los juegos que ha tenido el patinaje colombiano. Seguimos marcando la ruta del éxito con grandes corredores de mucha experiencia y siempre con una excelente preparación”, comentó Elías del Valle, entrenador de la selección nacional de patinaje.

La jornada arrancó con el dominio de María Fernanda Timms y Gabriela Rueda en la final del esprint 1.000 metros femenino, donde lograron un histórico 1-2. Timms se llevó el oro, Rueda la plata y el bronce fue para la belga Fran Vanhoutte.

En la misma prueba masculina, el vallecaucano Jhon Edwar Tascón se quedó con la medalla de plata tras escoltar al español Sebastián Guzmán, oro, y al indonesio Anandkumar Velkumar, bronce.

Por la tarde, Gabriela Rueda volvió a brillar al conquistar el oro en la eliminación pista 10.000 metros, su tercer título personal en Chengdú 2025. La ecuatoriana Gabriela Vargas y la francesa Marine Lefeuvre completaron el podio.

El cierre de la jornada lo protagonizó el santandereano Juan Jacobo Mantilla, quien ganó la eliminación pista 10.000 metros masculinos, ratificando a Colombia como potencia en el patinaje mundial. La plata fue para el suizo Livio Wenger y el bronce para el francés Martin Ferrie.

Así va el medallero de los Juegos Mundiales de Chengdú 2025:

