Así va la tabla de medallas de los Paralímpicos: Colombia lucha por el top-10

Karen Palomeque, oro y récord mundial en los Juegos Paralímpicos. Foto: @paraathletics

Colombia vivió, como el viernes, una jornada inolvidable en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Aunque solo van tres días de competencias, la delegación nacional ya igualó su mejor participación en Tokio 2020. Al menos, en términos de medallas doradas, pues en las justas francesas ya hizo tres preseas de oro, las mismas que consiguió en territorio japonés.

La gran protagonista del día fue Karen Palomeque, quien hizo récord del mundo en la prueba de los 100 metros, categoría T38, y se llevó el título, el primero de su carrera paralímpica.

Sobre su hazaña, la antioqueña aseguró que: “Estoy feliz, pero no me conformo. Tengo que olvidarme rápido de esta alegría, porque tengo más pruebas por delante. Lo importante es que demostré que sí podía. No lo puede cumplir en el Mundial, porque tuve muchas lesiones en los últimos meses. No obstante, lo pude cumplir en estos Juegos Paralímpicos”.

Los otros oros de Colombia

El paratletismo ya le había dado a Colombia dos oros el pasado viernes en París 2024.

José Gregorio Lemos hizo historia al ganar su segundo oro paralímpico en el lanzamiento de jabalina, categoría F38. El vallecaucano, que ya había sido campeón en Tokio 2020, logró un lanzamiento de 63.81 metros, estableciendo un nuevo récord mundial y paralímpico. Este lanzamiento fue tan dominante que Lemos decidió no utilizar sus últimos intentos, dejando a su más cercano competidor, el ucraniano Vladyslav Bilyi, a más de 10 metros de distancia.

Por su parte, Erica Castaño se coronó campeona paralímpica en el lanzamiento de disco, categoría F55. La antioqueña, quien había buscado durante años esta medalla, finalmente alcanzó la gloria con un lanzamiento de 26.70 metros en su segundo intento. Este registro fue suficiente para asegurar el oro, dejando atrás a competidoras de China y México, y añadiendo un hito más a su impresionante carrera.

En una jornada inolvidable, Colombia logró sus dos primeras medallas de oro en los Paralímpicos. Estas son las historias de Lemos y Castaño. 🔗👇 https://t.co/2XvYIQRB6N — El Espectador (@elespectador) August 30, 2024

Más medallas para Colombia

Además del oro de Palomeque, el tercero de la cuenta colombiana en París 2024, este sábado Colombia también sumó dos bronces.

El primero lo hizo Juan Alejandro Campas, en los 100 metros T38. El otro lo consiguió, también en los 100 metros T38, Darian Faisury Jiménez, quien terminó dos puestos por abajo de Karen Palomeque.

Ambos podios se sumaron a la plata que Nelson Crispín hizo en los 200 metros por estilos SM6 y al bronce de Carlos Daniel Serrano, en los 100 metros de pecho SB8.

En total, Colombia ya lleva la impresionante cuenta de siete preseas y se espera que en los próximos días haya más podios. Como si fuera poco, la delegación nacional también suma 12 diplomas paralímpicos. Una participación que, hasta el momento, es histórica y que tiene al país peleando por meterse en el top-10 de la competencia.

Así va el medallero de los Juegos Paralímpicos

