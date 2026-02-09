Logo El Espectador
09 de febrero de 2026 - 10:51 p. m.

Bad Bunny la rompió en el Super Bowl: ¿por qué es tan importante el show de medio tiempo?

El reguetonero boricua cantando en español en el escenario más visto de Estados Unidos no representó solo un show musical: fue una declaración cultural. El medio tiempo del Super Bowl dejó de ser una pausa para convertirse en una plataforma global en la que el deporte, la política y la identidad se cruzan frente a más de 100 millones de personas.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

