Baile, ritmo e improvisación: así se vivirá Red Bull Dance Your Style en Colombia

Tabby se presenta durante el Red Bull Dance Your Style Qualifier 2025 en Barranquilla, Colombia, el 27 de febrero de 2025. Foto: Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool

El street dance no solo está vivo: está brillando más que nunca. En 2025, Colombia se convierte en el nuevo epicentro de Red Bull Dance Your Style, uno de los eventos de danza urbana más influyente del planeta, que por primera vez pisa suelo nacional para celebrar la energía, la identidad y la diversidad de la cultura callejera.

La competencia arrancó en Barranquilla con una jornada que fue pura vibra y talento. Más de 150 bailarines y 500 asistentes se reunieron en un evento que combinó música, improvisación y adrenalina. El gran triunfo fue para J. Orange, quien conquistó al público con su autenticidad y presencia escénica. También se destacaron talentos como Erwin, Heich y Casanova, quienes mostraron que la escena colombiana está más viva que nunca.

Red Bull Dance Your Style propone un formato simple, pero poderoso: batallas uno a uno, sin jueces, donde el público tiene la última palabra. Los bailarines deben adaptarse a canciones sorpresa —desde funk y rap hasta pop o reggae— y demostrar que pueden brillar sin importar el ritmo. No hay guion, no hay ensayo. Solo la calle, la música y el instinto.

A diferencia de otras competencias, Red Bull Dance Your Style excluye el breaking y pone el foco en estilos como hip hop, house dance, locking, popping, y expresiones locales como el Pantsula o el Chicago footwork. La clave está en la espontaneidad, la interpretación musical y la conexión con la audiencia. Aquí, no gana el más técnico: gana quien logre sentir la canción y transmitirlo al público.

Después del éxito en Barranquilla, la próxima clasificatoria será en Bogotá, el 21 de junio, donde se esperan cientos de bailarines que buscarán uno de los cuatro cupos disponibles para la Final Nacional, que se disputará el 2 de agosto en Medellín, en el marco de la Feria de las Flores. El evento cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento y el Bureau Medellín, apostando al baile como motor de turismo cultural y orgullo urbano.

Más allá de la competencia, Red Bull Dance Your Style es una celebración. Es comunidad, identidad y creatividad en movimiento. Es la música que todos conocemos convirtiéndose en un reto inesperado. Es el cuerpo hablando en lugar de las palabras. Es Colombia bailando al ritmo del mundo.

Red Bull Batalla: El freestyle regresa a las regionales este 2025

En paralelo, Red Bull Batalla inicia su temporada con el esperado regreso de las regionales tras tres años. La emoción regresa a las plazas, donde el freestyle volverá a encontrar su esencia más pura: calle, flow y conexión con el público.

Las fechas de las regionales ya están marcadas:

●Bogotá – 30 de mayo en el Centro Cívico de Soacha.

●Medellín – 6 de junio en la cancha de básquetbol de Sportage Tienda N5 del Centro Comercial San Diego.

Cada regional clasificará a cuatro MCs, quienes se sumarán a los finalistas de la pasada edición Valles-T, Coloso y Marithea, junto con cuatro clasificados de cada regional y cinco cupos de plazas (Cali, Medellín, Costa, Bucaramanga y Asimétrico -universitaria-), para conformar los 16 gladiadores líricos que se enfrentarán en la Final Nacional Red Bull Batalla en octubre, en el Movistar Arena de Bogotá.

