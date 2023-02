Boletas del Super Bowl 2023: la millonada que cuesta asistir a este evento

El Super Bowl 2023 entre Las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City será la edición número 57 del evento deportivo más emblemático de Estados Unidos. Foto: @NFL

Las entradas más baratas para ver el Super Bowl 2023 entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City en el estadio State Farm de Glendale (Arizona) se venden por más de US$4,000 (unos $19.000.000), impuestos excluidos, a una semana de la disputa del partido que coronará al nuevo campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

En la plataforma de venta oficial Ticketmaster, las entradas más baratas cuestan US$4,750 dólares (unos $22.000.000), a los que se suman US$902 (unos $4.000.000) en impuestos y gastos de envío. Los billetes más caros para ver el duelo este domingo 12 de febrero, cuestan más de US$25,000 (unos $120.000.000).

En promedio, asistir a la edición número 57 del Super Bowl costará cerca de US$8,700 (unos $22.000.000) mientras que el año pasado se pagaron US$9,500 (unos $45.000.000) para un asiento en el SoFi Stadium de Los Ángeles, según datos publicados por los medios estadounidenses.

Los Jefes pelearán por su segundo título en cuatro años, tras coronarse en 2019 contra los San Francisco 49ers. Los de Kansas City también fueron campeones del Super Bowl en 1969. Las Águilas fueron campeones en 2018 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, tras perder en 1980 contra los Oakland Raiders y en 2004 contra los propios Patriotas.

Los boletos más costosos en la historia del Super Bowl

Los boletos para el Super Bowl son costosos por naturaleza, pero el costo promedio se ha vuelto cada vez más elevado en los últimos cinco años. El precio promedio actual es más del doble que el de fin desde la temporada de 2017. Sin embargo, los tiquetes más costosos han sido los de la edición de 2022.

Los Bengals de Cincinnati y Los Angeles Rams ocuparon el centro del escenario el 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood (California) y los precios de las entradas fueron los más caros que los de cualquier otro Super Bowl de la historia.

Los boletos se vendieron a US$5,218 (unos $25.000.000), lo que no incluye impuestos y cargos, lo que suma un total de US$7,000 (unos $33.000.000). El boleto más barato con tarifas de Ticketmaster comienza en US$ 6,746 (unos $32.000.000) y el más alto fue de US$ 72,750 (unos $350.000.000) para un asiento VIP, a unos pocos pies de distancia del campo.

