No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Braian Angola, la esperanza de una selección que ya hizo historia

El llanero es la gran figura del combinado nacional, que por primera vez logró clasificar a los cuartos de final de la Americup de la FIBA.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
27 de agosto de 2025 - 11:06 p. m.
Braian Angola, la estrella de Colombia en la Americup.
Braian Angola, la estrella de Colombia en la Americup.
Foto: FIBA

Braian Angola tenía todo para llegar a la NBA. Un tirador efectivo, con puntería desde la media y larga distancia, manejo de balón pulido, una capacidad atlética sobresaliente y una estatura que roza los dos metros, atributos que lo convertían en un alero moderno, eficaz tanto en ataque como en defensa. En Florida State, destacada universidad del baloncesto NCAA, sus promedios lo perfilaban con potencial para el “draft”. La ilusión creció cuando vistió la camiseta de Orlando Magic en la Summer League, pero una lesión muscular truncó ese...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

braian angola

selección colombia

selección colombia de baloncesto

americup de baloncesto

baloncesto de la fiba

fiba

colombia vs canadá

PremuimEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar