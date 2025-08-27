Braian Angola, la esperanza de una selección que ya hizo historia

Braian Angola, la estrella de Colombia en la Americup. Foto: FIBA

Braian Angola tenía todo para llegar a la NBA. Un tirador efectivo, con puntería desde la media y larga distancia, manejo de balón pulido, una capacidad atlética sobresaliente y una estatura que roza los dos metros, atributos que lo convertían en un alero moderno, eficaz tanto en ataque como en defensa. En Florida State, destacada universidad del baloncesto NCAA, sus promedios lo perfilaban con potencial para el “draft”. La ilusión creció cuando vistió la camiseta de Orlando Magic en la Summer League, pero una lesión muscular truncó ese...