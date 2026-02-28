Brandon Moreno, el rey mexicano de la UFC al que ya no le obsesionan las coronas

En México, Brandon Moreno es ícono de su deporte. Foto: UFC

A los pocos segundos de empezar la grabación, Brandon Moreno sonríe. Saluda con naturalidad, agradece el tiempo, responde sin prisa. No hay pose ni rigidez. Ese hombre, amable y casi tímido, es el peleador que cambió para siempre la historia de México en la Ultimate Fighting Championship, la tierra donde el boxeo siempre fue el idioma dominante del combate. Moreno se ríe, escucha, reflexiona.

Cuando se le pregunta qué ha cambiado después de tantos años de carrera, no responde con épica ni consignas. Se detiene. Piensa. Y entonces suelta una...