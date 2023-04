Brooks Koepka, líder solitario del Masters de Augusta

El estadounidense Brooks Koepka en el cuarto tee en la segunda ronda del Torneo de Maestros en el Augusta National Golf Club en Augusta, (Georgia). Foto: EFE - JUSTIN LANE

El estadounidense Brooks Koepka, uno de los representantes del circuito rebelde LIV Golf, tomó este viernes el liderato en solitario del Masters de Augusta con una amplia ventaja sobre sus perseguidores, incluido el español Jon Rahm, mientras Tiger Woods peleaba por superar el corte.

Le recomendamos: Sergio Higuita es el vencedor de la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco

Koepka, ganador de cuatro torneos de Grand Slam, arrancó su recorrido a primera hora del viernes igualado con Rahm y con el noruego Viktor Hovland con un acumulado de siete bajo par. Pero el golfista de Florida, que el jueves ya había firmado la mejor de sus 25 rondas en el Augusta National (Georgia), abandonó el viernes el campo erigido en líder en solitario con una tarjeta de 67 golpes (-5) y un acumulado de -12.

El subcampeón del Masters de 2009 puso rápidamente tierra de por medio con un birdie en el segundo hoyo y un espectacular eagle con un putt de cuatro metros en el octavo.

En la segunda mitad del recorrido no bajó el pie del acelerador y, sin cometer ningún bogey, sumó otros dos birdies que le daban una ventaja provisional de cuatro golpes sobre su más inmediato perseguidor, el amateur Sam Bennett, y de cinco sobre Rahm y Hovland, cuando solo llevaban cuatro y cinco hoyos respectivamente.

Le puede interesar: Inglaterra le ganó la Finalissima Femenina a Brasil en la definición por penaltis

“Ha sido muy sólido. No me he equivocado demasiado”, se felicitó Koepka. “Tienes que hacer birdies en estos hoyos de par 5 e hice un buen trabajo con eso”. Después de ganar la semana pasada el evento LIV Golf en Orlando (Florida), una victoria de Koepka en el Masters de Augusta sería un escenario de pesadilla para PGA.

El circuito estadounidense vio cómo Augusta aceptaba este año que sus figuras compitieran contra las de LIV Golf, financiado por Arabia Saudita, con el que está enfrentado ferozmente desde hace un año.

Koepka fue el único jugador de los 18 clasificados de LIV Golf que mejoró la barrera de los 70 golpes en la primera ronda del Augusta National, donde los jugadores han llamado a dejar de lado el conflicto entre PGA y LIV para centrarse en la pugna por la chaqueta verde.

PGA tiene vetada la participación en sus torneos de los jugadores que se unieron a LIV Golf, un circuito con premios récord de hasta 25 millones de dólares y competencias de 54 hoyos en lugar de 72.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador