Con un puntaje de 145.600, llevando la delantera entre 14 participantes, Brayan Carreño consiguió el primer lugar en la modalidad de figuras obligatorias en el coliseo Centro de Deporte Olímpico en Asunción, Paraguay. Allí se disputa el Mundial de Patinaje que cuenta con más de 1.000 patinadores en competencia.

“Estoy muy feliz, no me cabe la dicha de este nuevo triunfo para mi luego de haberlo conseguido en la categoría Junior, ahora Senior, en la máxima y lograrlo aquí me llena de dicha”, comentó el patinador que ya había ganado en la modalidad Junior su primer oro.

"Estoy muy contento con este nuevo triunfo... Después de haberlo conseguido en la categoría junior y ahora en la categoría senior, en la categoría máxima". Bryan Carreño, campeón en el Mundial de Patinaje Artístico de Asunción, Paraguay. 🛼🥇🇨🇴 pic.twitter.com/DgM2LDvVu2 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) September 30, 2021

La prueba también contó con la participación de dos colombianos, Daniel Hernández quien ocupó la casilla número 11 con un puntaje de 111.800 y Carlos David Jiménez en la posición 12 y una sumatoria de 109.900.

Uno de los favoritos al título era el italiano Mirco Shiavoni, quién se quedó con el segundo lugar en el podio con una calificación de 138.100, seguido del brasilero Felipe Werle con 133.400 puntos.