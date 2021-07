Cabal y Farah, eliminados de Wimbledon 2021

Los colombianos, que eran favoritos, cayeron ante la pareja del estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury por 6-3, 6-4 y 7-6. Terminó su sueño de revalidar el título que consiguieron en 2019 en el All England Tennis Club. Ahora, a Tokio.

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones defensores del torneo de dobles en el Abierto de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, perdieron ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, por 6-3, 6-4 y 7-6, en los cuartos de final de la edición 2021.

Lea también: Entrevista con Ricardo Sánchez, el técnico de María Camila Osorio

En las rondas previas en Londres los vallecaucanos habían derrotado a los brasileños Rafael Matos y Thiago Monteiro (6-2 y 7-6); a la dupla del taiwanés Yen-Hsun Lu y el holandés David Pel (6-2 y 6-4) y a los australianos Luke Saville y Max Purcell (6-3, 6-4, 2-6 y 6-4).

Cabal y Farah, terceros cabezas de serie en el cuadro de dobles en el All England Club, sin embargo, llegaron a 301 victorias como pareja, así no hayan conseguido su tercer título de Grand Slam, tras Wimbledon y el US Open de 2019, que era el objetivo hace dos semanas.

Lea también: Nada que reprocharle a la selección Colombia tras su derrota en la Copa América

Cabal y Farah prepararán ahora su participación en el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, a los que llegan como candidatos a pelear por una medalla.