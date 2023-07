Camila Osorio cayó con Elisabetta Cocciaretto en la primera ronda de Wimbledon

Camila Osorio no pudo con la italiana Elisabetta Cocciaretto en la primera ronda de Wimbledon. Foto: IG: _camilaosorio_

La tenista María Camila Osorio fue eliminada en la primera ronda de Wimbledon tras caer con Elisabetta Cocciaretto con parciales de 6-3 y 6-4. Aunque el partido fue parejo, la consistencia de la italiana, número 27 del mundo, le permitió marcar la diferencia y meterse en la siguiente fase.

Despedida muy prematura ☹️@CamiOsorioTenis cayó en el debut de Wimbledon 🇬🇧 ante 🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto por 6-3, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/8MpPTTBk5k — Fedecoltenis (@fedecoltenis) July 5, 2023

El partido arrancó con Osorio tres juegos abajo, pero en un arrebato de buenas decisiones y destreza logró poner las cosas 3-3. Sin embargo, cuando mejor jugaba la colombiana, la lluvia volvió a interrumpir el duelo, que originalmente estaba agendado para el lunes, pero el clima no lo permitió.

Después de que el tiempo mejorara, Cocciaretto fue contundente y no solo cuidó su servicio, sino que quebró y se adueñó del primer set por 6-3. Al final de esa primera manga regresó la precipitación y el compromiso volvió a detenerse.

La segunda manga arrancó con cada una cuidando su saque, siendo la italiana quien se ponía en ventaja al servir primero, con Osorio, número 71 del mundo, equilibrando las acciones. No obstante, cuando el set iba 3-3, la colombiana logró quebrar a su rival y ponerse en ventaja.

No obstante, la colombiana no supo afirmar el quiebre y la italiana recuperó el servicio. Después de ese punto, Cocciaretto se mostró mejor y rompió de nuevo el saque de Osorio, por lo que se adueñó no solo de la segunda manga, sino de la victoria.

A la espera de que la organización defina los horarios, en representación de Colombia verán acción los doblistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal en la modalidad de dobles, al igual que Nicolás Barrientos, compañero del portugués Nuno Borges.

En segunda ronda de los sencillos masculinos, el bumangués Daniel Galán, que viene de derrotar al japonés Yoshihito Nishioka, se enfrentará al alemán Oscar Otte.

