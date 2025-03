Camila Osorio, tras vencer a la exnúmero uno Naomi Osaka: “Disfruté cada momento”

Camila Osorio se impuso en dos sets a la japonesa Naomi Osaka. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Camila Osorio logró un triunfo histórico en Indian Wells, al vencer a Naomi Osaka por doble 6-4, en la primera ronda del WTA 1000.

Con esta victoria, la tenista se convirtió en la primera colombiana en derrotar a una exnúmero uno del mundo.

👏🏻 ¡Para la historia!



🎾🇨🇴 Camila Osorio venció a la japonesa Naomi Osaka por 6-4 y 6-4 en la primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells.



De esta manera, se convirtió en la primera tenista colombiana en derrotar a una ex número uno del mundo.#MásMujeresEnElDeporte pic.twitter.com/lbdK1uUapS — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) March 6, 2025

Luego del partido, Osorio expresó su felicidad y orgullo por el resultado. “Me siento orgullosa de haberlo podido sacar adelante”, afirmó la cucuteña en la entrevista posterior al encuentro.

Sobre la atmósfera del torneo y el reto de enfrentar a una jugadora como Osaka, Osorio destacó lo especial del momento. “La verdad es que estaba disfrutando mucho, la pelea punto a punto, porque no siempre se juega en canchas principales. Hasta que no empiece a ganar torneos, tal vez no vuelva a jugar aquí, así que lo aproveché”, comentó.

Además, resaltó lo que significó competir en un escenario de gran magnitud, incluso con la mayoría del público apoyando a su rival. “Disfruté cada bola que jugaba, cada bola que competía. Literalmente, solo me la pasé bien en la cancha, sin importar que la mayoría estuviera con Naomi. Fue increíble poder mostrar mi tenis ante todas esas personas”, expresó.

En la entrevista, el periodista le recordó a Osorio que, desde la creación del ranking WTA, ninguna tenista colombiana había logrado vencer a una exnúmero uno del mundo. Ante esto, la cucuteña se mostró emocionada. “Primero, buenas noches a todos. Soy Camila Osorio. Es una locura para mí. Es un sueño hecho realidad”, declaró.

Con esta victoria, Osorio avanzó a la segunda ronda del torneo, en el que enfrentará a la danesa Clara Tauson este viernes. Más allá del resultado, la colombiana dejó claro que su fortaleza mental y su disfrute del juego son claves en su crecimiento en el circuito WTA.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador