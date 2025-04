Camila Osorio, tricampeona de la Copa Colsanitas

La colombiana Camila Osorio sostiene el trofeo después de derrotar a la polaca Katarzyna Kawa durante la final individual femenina de la WTA Bogotá 2025 en Bogotá el 6 de abril de 2025. Foto: AFP - Agencia AFP

Con fuerza, talento y una conexión única con el público, Camila Osorio se consagró este domingo como tricampeona de la Copa Colsanitas Zúrich, torneo WTA 250 disputado sobre polvo de ladrillo en la cancha central del Country Club de Bogotá, colmado por más de 2.500 fanáticos que no dejaron de alentar a la cucuteña de 23 años.

Osorio se impuso con autoridad en la final ante la polaca Katarzyna Kawa, a quien derrotó por un doble 6-3 en una hora y 26 minutos. La colombiana mostró mayor solidez física que su rival —proveniente de la fase clasificatoria— y desplegó un altísimo nivel de juego para quedarse con su tercer título en este certamen.

Camila ya había conquistado este torneo en 2021, cuando venció en la final a la eslovena Tamara Zidanšek (5-7, 6-3 y 6-4), y en 2024, tras imponerse a la checa Marie Bouzková por 6-3 y 7-6.

Con esta nueva corona, Osorio quedó a un solo título del récord histórico de Fabiola Zuluaga, quien ganó el torneo en cuatro ocasiones: 1999, 2002, 2003 y 2004. En el selecto grupo de múltiples campeonas también figuran la argentina Paola Suárez, la española Lourdes Domínguez Lino y la alemana Tatjana Maria, todas con dos consagraciones.

“Estoy muy agradecida por todo el apoyo que me han dado, quiero agradecerle a Dios por esta victoria. Es de mucha felicidad para mí regresar a casa. El amor, el cariño que me entregan es muy importante. Gracias a ustedes y el apoyo que me han dado es que he podido conseguir esta victoria tan valiosa. Gracias a todos los que hacen posible la realización de este evento, porque han estado con nosotros durante toda esta gran semana”, aseguró Osorio tras ganar su título.

Actitud ganadora

El camino hacia la gloria no fue sencillo. Camila Osorio inició su defensa del título con una contundente victoria sobre su compatriota Mariana Higuita (6-0, 6-1). En la segunda ronda vivió su momento más crítico del torneo, cuando tuvo que salvar un match point antes de imponerse a la estadounidense Emina Bektas por 1-6, 7-6(5) y 6-2. Ya en cuartos de final, superó con autoridad a la alemana Tatjana Maria (6-1, 6-3), y en semifinales libró una intensa batalla suramericana frente a la argentina Julia Riera, a quien venció por 6-4 y 7-5.

Con este triunfo, Camila ascenderá del puesto 54 al 53 en el ranking mundial, reafirmándose como la mejor raqueta femenina de Colombia. Además del trofeo, Osorio se llevó un premio de US$36.300 y 250 puntos WTA, en un torneo que este año repartió US$275.000 entre las jugadoras del cuadro principal.

La próxima parada de la colombiana será esta semana en Brisbane, donde integrará la selección nacional que enfrentará a Australia y Kazajistán por un cupo a las finales de la Billie Jean King Cup. Luego, en la semana del 21 de abril, regresará al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, siendo esta su tercera aparición consecutiva en el torneo.

