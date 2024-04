Camila Osorio y Emiliana Arango se bajan de la Billie Jean King Cup

María Camila Osorio (izq.) y Emiliana Arango son las dos mejores tenistas de Colombia en la actualidad. Foto: Agencias EFE – AFP

Colombia está lista para ser sede de una nueva edición del Grupo I Zona Américas de la Billie Jean King Cup, que tendrá lugar en el Club de Los Lagartos, al norte de Bogotá. Sin embargo, el equipo nacional, uno de los principales candidatos, no podrá contar con sus dos mejores jugadoras.

Entre el 9 y el 13 de abril tendrá lugar la competencia, apenas días después de que concluyera la Copa Colsanitas, Torneo WTA250 que se celebra en Bogotá y que contó con la participación de la nortesantanderana Camila Osorio y la antioqueña Emiliana Arango.

Osorio se consagró campeona del certamen este domingo tras vencer a la checa Marie Bousková en dos sets (6-3 y 7-6). Es la segunda vez que la cucuteña se hace con el título en el Country Club de la capital colombiana. La victoria le permitió ascender al puesto 63 del escalafón de la WTA.

GANAMOS COMOMBIAAAA🇨🇴

Gracias Dios por esto 🤍🙏🏻

DALE QUE SIIIIII🥹🥹🥹 pic.twitter.com/pwBrpRJVB3 — Camila Osorio (@CamiOsorioTenis) April 7, 2024

Arango también participó y lo hizo tanto en la modalidad de dobles como en la de sencillos. Sufrió una temprana eliminación en primera ronda, mientras que en equipo con la barranquillera María Paulina Pérez alcanzó los cuartos de final.

La información de que ambas jugadoras no se integrarán al equipo nacional se conoció primero por el periodista Francisco Vargas, del portal Match Tenis. Sus ausencias se suman a la de María Fernanda Herazo, tercera mejor raqueta de Colombia en la WTA.

“Mi equipo me recomendó no jugar la Billie Jean, por el tema físico, he sufrido mucho por lesiones, terminé con cargas en las piernas y en los próximos meses tengo una gira en Europa, así que tendré que descansar”, explicó Osorio en una entrevista televisiva.

"Mi equipo me recomendó no jugar el Billie Jean, por el tema físico, he sufrido mucho por lesiones, terminé con cargas en las piernas y en los próximos meses tengo una gira en Europa, así que tendré que descansar": Camila Osorio.#PrimerToque pic.twitter.com/b5mKIUMsTr — Win Sports (@WinSportsTV) April 8, 2024

Según el periodista Alejandro Cortés, citando a integrantes de la Federación Colombiana de Tenis, en lugar de Emiliana Arango estará María Camila Torres, de 21 años, quien asistió al Ministerio del Deporte este lunes, junto al equipo que dirige Alejandro González, para recibir el pabellón nacional.

Colombia arranca este martes su camino en la BJKC

“Estoy muy contento y muy motivado. Con las chicas tengo la fortuna de que ya me conocían desde antes. Vengo acompañándolas desde la semana pasada y todo lo que han sido estos días de preparación”, resaltó González en la previa del certamen.

El equipo de Colombia lo conforman Yuliana Lizarazo, María Camila Torres, María Paulina Pérez y Yuliana Monroy. Sus rivales esta semana en el Club Los Lagartos de Bogotá serán Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

