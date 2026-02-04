Logo El Espectador
Camilo Villegas vuelve a casa y lidera a Colombia en el Astara Golf Championship

El torneo de golf más importante del país contará en el ‘field’ con el experimentado jugador antioqueño. También representan al país Ricardo ‘Pipo’ Celia, Esteban Jaramillo, Sebastian Moss, Daniel Faccini y Joaquín Cabrera.

Daniel Bello
Daniel Bello
04 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Camilo Villegas durante una ronda de práctica previo al Astara Golf Championship 2026.
Camilo Villegas durante una ronda de práctica previo al Astara Golf Championship 2026.
Foto: Federico Arboleda

Camilo Villegas es, sin duda, el nombres más emblemático que ha dado el golf colombiano. Forjó una carrera extraordinaria en el PGA Tour, acumulando cinco victorias en el circuito principal del golf mundial y dejando una huella imborrable tanto en los fanáticos como en sus colegas.

En Misuri (2008), Georgia (2008), Florida (2010), Carolina del Norte (2014) y Bermudas (2023) logró las victorias que lo colocan como uno de los latinoamericanos más laureados del PGA Tour. Ahora, en otra etapa de su carrera, a los 44 años, busca recuperar su...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.

