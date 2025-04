Carlos Alcaraz se medirá con Holger Rune en la final del ATP 500 de Barcelona

Lo único que separa al tenista español Carlos Alcaraz es el danés Holger Rune. Foto: Agencia EFE

El tenista español Carlos Alcaraz (no. 2 del mundo) se impuso este sábado en las semifinales del ATP 500 de Barcelona al francés Arthur Fils (14º) en sets corridos (6-2 y 6-4) y se medirá por el título en la capital catalana con el danés Holger Rune.

Alcaraz, de 21 años, ya había derrotado al francés de 20 en los cuartos del Masters 1.000 de Montecarlo (Mónaco), disputado la pasada semana. Aunque en el Principado Fils se llevó un set, apenas opuso resistencia sobre la tierra batida de Barcelona.

Campeón en Montecarlo el pasado domingo e invicto esta temporada en tierra batida, el ex N.1 del mundo no ha cedido ni un solo set esta semana. “Desde que era un niño he venido los domingos a ver la final. La he jugado aquí dos veces, así que volver a Barcelona es muy especial”, declaró el ganador del torneo en 2022 y 2023.

Rune, fácil ante Khachanov

El último rival de Carlos Alcaraz en su objetivo de conquistar un tercer título en el llamado ‘Conde de Godó’ será el danés Holger Rune, 13º en el ranking ATP, quien había derrotado este sábado, también con solvencia, al ruso Karen Khachanov (N.27) 6-3, 6-2.

Finalista en la última edición de Indian Wells, Rune quedó después eliminado en la primera ronda en Miami y la semana pasada en Montecarlo. Sin embargo, en Barcelona, el danés de 21 años se ha relanzado y ha encontrado una mejor versión de su juego.

En los cuartos de final eliminó al vigente campeón, el noruego Casper Ruud, y este domingo buscará no solo el quinto título de su carrera, sino el primero en más de un año. El joven tenista no ha ganado ningún trofeo desde el torneo ATP 500 de Múnich en 2023.

