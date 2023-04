Carlos Alcaraz, tras su eliminación en Miami: “No me importa perder el número uno”

Carlos Alcaraz después de su derrota contra Sinner. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El español Carlos Alcaraz aseguró este viernes, tras caer en las semifinales del Masters 1.000 de Miami, que es una “lástima” perder la oportunidad de alcanzar el ‘Sunshine Double’, el doblete Indian Wells-Miami, pero consideró que le quedan “muchos años” para ir a por este logro.

Alcaraz, campeón en Indian Wells, entregó el cetro en Miami al perder en las semifinales contra el italiano Jannik Sinner (6-7(4), 6-4 y 6-2) y perdió además el número uno del mundo a favor del serbio Novak Djokovic.

“Perdí unas semifinales, no me fijo en que perdí el número uno o en que perdí el ‘Sunshine Double’. No pienso en eso. Obvio que es una lástima, tuve la oportunidad de hacerlo, pero creo que tengo muchos años para alcanzarlo”, dijo Alcaraz en rueda de prensa.

“Ahora solo pienso en mejorar mi nivel para ganar a Jannik”, agregó.

El murciano perdió su segundo partido del año tras una batalla de tres horas contra Sinner, que jugará la final contra el ruso Daniil Medvedev.

“Después de los partidos, durante unos quince o 25 minutos no puedo hablar con nadie. (Esta vez) estuve solo, me quejé mucho”, afirmó.

“Pero después de veinte o 25 minutos me repongo, empiezo a pensar en lo positivo, en la temporada, en el torneo, hablo con mi equipo, con mi familia, empiezo a pensar de forma más positiva”, prosiguió.

Alcaraz acabó el problema con calambres y reconoció que empezó a notar dolor a partir del tercer set.

“Empecé a tener calambres al comienzo del tercer set, pero esa no fue la razón por la que perdí”, destacó.

