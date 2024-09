Carlos Daniel Serrano, imparable: logró una nueva medalla para Colombia

El bumangués es uno de los paratletas colombianos más grandes de la historia. Foto: Panam Sports

¡Orgullo total! El paranadador Carlos Daniel Serrano conquistó este miércoles la medalla de plata en la final de los 50 metros libres S7. El bumangués de 26 años registró un tiempo de 27.60 segundos, siendo superado únicamente por el ucraniano Andrii Trusov, quien con un crono de 26.38 estableció un nuevo récord mundial. El ruso Egor Efrosinin, compitiendo como paratleta neutral, completó el podio a 1.64 segundos del colombiano.

Esta medalla de plata no solo marca la segunda presea para Serrano en esta edición de los Juegos Paralímpicos, tras su bronce en los 100 metros pecho SB8, sino que también eleva a nueve el total de medallas que ha conseguido a lo largo de sus tres participaciones en esta competencia.

“Les prometí que me iba a sacar la espina con al menos una más y hoy llegué a mi novena medalla paralímpica en tres juegos en los que he estado La peleé, la luché, ¡que prueba!”, dijo Serrano en X, antes Twitter.

“Lo que me llevo de estos juegos es mucha más experiencia. Aprendí a ganar, aprendí a perder. He sido tercero, he sido segundo y en otros Juegos fui primero. También tuve un cuarto puesto, pero no estuve muy satisfecho. Hoy nos reivindicamos. Perdimos contra un récord del mundo, pero perdimos luchando. Estoy muy feliz y orgulloso con Dios. Gracias a Colombia”, dijo Serrano para el Comité Paralímpico Colombiano.

El medallero de la delegación colombiana llegó a 17 medallas y cuenta con cuatro oros, seis platas y siete bronces, consolidando el notable desempeño del país en la competencia.

En la mañana de este miércoles, Mauricio Valencia se colgó la plata con un impresionante lanzamiento de 39.9 metros en jabalina F43, estableciendo además un nuevo récord americano.

Diego Meneses sumó la segunda presea del día al lograr el bronce con un lanzamiento de 37.17 metros en jabalina F34.

Por su parte, José Gregorio Lemos aseguró otro bronce, esta vez en salto largo T38, con una marca de 6.40 metros. El vallecaucano de 33 años sumó su segunda medalla en estas justas tras su presea dorada en el lanzamiento de jabalina F38, en el que registró una marca de 63.81 metros.

Además, se lograron cinco nuevos diplomas paralímpicos con Paula Ossa en la CRI Femenina C5, Juan José Betancourt en la CRI Masculina T1-T2, Yeferson Suárez en los 400 metros T37, Aura Cristina Poblador con su cuarto lugar en Para powerlifting en la categoría hasta 41 kg y Héctor Ramírez en Arco recurvo.

Por su parte, Edilson y Leidy Chica se metieron en la final del boccia y aspiran a la medalla de oro tras ser medallistas por individual.

Estas grandes actuaciones se suman a la de este martes, pues la delegación colombiana logró tres medallas y cuatro diplomas paralímpicos. En el estadio de atletismo, Jhon Sebastián Obando Asprilla consiguió medalla de oro con una marca de 48.09 segundos en los 400 metros T20 y Juan Alejandro Campas repitió bronce en la final de los 400 metros T38 con una marca de 49.92 segundos, su mejor tiempo.

Yesenia María Restrepo Muñoz logró quedarse con un diploma paralímpico tras obtener un sexto lugar en la final de lanzamiento de disco F11 con una marca de 33,77 metros y Yeferson Suárez Cardona obtuvo el mismo reconocimiento al ocupar el octavo lugar en la final de salto largo T37 al registrar su mejor marca, que fue de 5.71 metros. Además, se clasificó a la final de los 400 metros T37.

De los paranadadores colombianos que estuvieron en competencia en la piscina de La Defense Arena, Nelson Crispín fue el del mejor desempeño al lograr su tercera medalla de plata en estos juegos, esta vez en la prueba 50 metros mariposa S6 con un tiempo de 31.53 segundos. Brayan Mauricio Triana Herrera recibió diploma paralímpico al ocupar el octavo lugar en los 200 metros individual combinado SM11.

El equipo de fútbol para ciegos jugó su tercer partido del grupo B ante Marruecos y, con un gol de Juan David Pérez Quintero, ganaron 1-0 y consiguieron un paso a la semifinal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador