Carlos Daniel Serrano, nuevo récord y clasificación a los Juegos Paralímpicos 2024

Carlos Daniel Serrano, referente de la paranatación en Colombia.

¡Histórico! Carlos Daniel Serrano ganó este lunes la medalla de plata con récord de las Américas en los 200 metros combinado individual del Mundial de Paranatación de Manchester (Inglaterra) con tiempo de 2:29.62.

Con este resultado, Colombia obtuvo el primer cupo masculino en paranatación a Juegos Paralímpicos Paris 2024.

“La verdad me sabe muy bien, me sabe a esfuerzo y una prueba en la que me exigí desde el comienzo hasta el final”, mencionó el deportista.

“Esta plata mundial con récord de América es para seguir construyendo Colombia desde el deporte”, agregó.

Y aquí está 🩶



“Fue una plata esta vez, contra un rival durísimo, esperaba ratificar el oro, pero me voy contento con plata mundial y récord de América”, señaló y agregó un video de su actuación.

¿Qué les puedo decir? 🫶🏽❤️



En la competencia, el ucraniano Andrii Trusov que logró un registro un tiempo de 2.28,19 se quedó con el otro y el argentino Iñaki Basiloff con un tiempo de 2.32,32 cerró el podio con la medalla de bronce.

El deportista, que en 2022 fue elegido el mejor nadador paralímpico del mundo, sigue siendo un motivo de orgullo para el deporte nacional.

🥈💯Carlos Daniel Serrano🇨🇴 gana la primera medalla para Colombia en el Campeonato Mundial de Para natación🏊‍♂️ de Manchester, Inglaterra.🇬🇧 La logró en los 200m combinado, imponiendo, además, un nuevo récord de las Américas.🌎 pic.twitter.com/toOiwIL9RC — Comité Paralímpico Colombiano (@COLParalimpico) July 31, 2023

