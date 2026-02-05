Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Deportes
Más Deportes
05 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.

Christian González: la historia del primer colombiano que podría ganar el Super Bowl

El esquinero de New England Patriots tiene sus orígenes en Cali, de donde es su papá el exbasquetbolista Héctor González. En su casa, el deporte es norma. Su hermana, de hecho, representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta es la historia del primer colombiano que quiere ganar un Super Bowl.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

Temas Relacionados

Christian González:

Super Bowl LX

Super Bowl 2026

colombiano en la NFL

New England Patriots

Patriots Super Bowl

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.