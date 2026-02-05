05 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
Christian González: la historia del primer colombiano que podría ganar el Super Bowl
El esquinero de New England Patriots tiene sus orígenes en Cali, de donde es su papá el exbasquetbolista Héctor González. En su casa, el deporte es norma. Su hermana, de hecho, representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta es la historia del primer colombiano que quiere ganar un Super Bowl.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación