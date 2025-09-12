Colombia afronta sin favoritismo la serie de Copa Davis ante Eslovaquia

Nicolás Mejía, líder del equipo colombiano de Copa Davis 2025. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia enfrenta este fin de semana un reto complicado en la Copa Davis. El equipo nacional, capitaneado por Alejandro Falla, visita a Eslovaquia en la Peugeot Arena de Bratislava, en una serie válida por los play-offs del Grupo I Mundial. El vencedor obtendrá un lugar en los “qualifiers” del año entrante.

Los partidos se jugarán sobre superficie dura y bajo techo, condiciones que contrastan con el escenario habitual del equipo nacional, acostumbrado a disputar sus series de local en polvo de ladrillo y en la altura.

Jugar como visitante ha...