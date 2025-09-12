No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia afronta sin favoritismo la serie de Copa Davis ante Eslovaquia

La principal carta del equipo nacional es Nicolás Mejía. La principal fortaleza de los dirigidos por Alejandro Falla en esta serie es el partido de dobles.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Nicolás Mejía, líder del equipo colombiano de Copa Davis 2025. / Mauricio Alvarado
Nicolás Mejía, líder del equipo colombiano de Copa Davis 2025. / Mauricio Alvarado
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia enfrenta este fin de semana un reto complicado en la Copa Davis. El equipo nacional, capitaneado por Alejandro Falla, visita a Eslovaquia en la Peugeot Arena de Bratislava, en una serie válida por los play-offs del Grupo I Mundial. El vencedor obtendrá un lugar en los “qualifiers” del año entrante.

Los partidos se jugarán sobre superficie dura y bajo techo, condiciones que contrastan con el escenario habitual del equipo nacional, acostumbrado a disputar sus series de local en polvo de ladrillo y en la altura.

Jugar como visitante ha...

Por Redacción Deportes

