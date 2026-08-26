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Colombia, campeona de los Panamericanos de la Juventud Sorda

La delegación nacional celebró 35 preseas en las justas que se disputaron en Guayaquil y se acomodó en lo más alto del medallero.

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Daniel Bello
Daniel Bello
26 de agosto de 2026 - 08:58 p. m.
Colombia se consagró como campeona del medallero general de los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, disputados en Guayaquil, Ecuador.
Colombia se consagró como campeona del medallero general de los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, disputados en Guayaquil, Ecuador.
Foto: Mindeporte
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Colombia se consagró como campeona del medallero general de los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, disputados en Guayaquil, Ecuador. La delegación nacional, integrada por 13 deportistas, terminó en el primer lugar tras conseguir 35 medallas y alcanzar podios en cada uno de los cuatro deportes en los que participó.

Después de cuatro días de competencias, los representantes colombianos, con edades entre los 14 y los 18 años, sumaron en total 16 medallas de oro, 14 de plata y cinco de bronce. El resultado les permitió superar en la clasificación general a Cuba, que consiguió 25 metales, y a Argentina, que alcanzó 24.

La delegación colombiana logró resultados en ajedrez, atletismo, natación y tenis de mesa, las cuatro disciplinas en las que tuvo participación durante esta sexta edición de los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda. Estas justas contaron con 100 deportistas sordos procedentes de 11 países.

La natación aportó 18 de las 35 medallas conseguidas por Colombia en estas justas, incluidas nueve de oro, siete de plata y dos de bronce. La principal figura fue Linda Guerao, quien obtuvo siete títulos y se convirtió en la deportista colombiana con más medallas doradas durante las competencias disputadas en Ecuador.

“Esto es algo muy grande. Lo entrené, lo trabajé con mis papás, mi entrenador y es el premio al tiempo que le he dedicado a la natación. Estoy feliz de ver cómo se abren las oportunidades para las personas sordas. En Colombia hay mucho talento y espero que nos sigan apoyando”, expresó con orgullo la campeona.

El Ministerio del Deporte informó que este año destinará $1.000 millones para apoyar la gestión de la Federación Colombiana de Deportes para Sordos, FECOLDES. La conquista del primer lugar en Guayaquil se produjo en ese contexto y dejó a Colombia con 16 medallas de oro, además del liderato del medallero general del certamen.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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