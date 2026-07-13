Colombia, campeona del Panam Aquatics Swimming Championships en Ibagué

Integrantes de la delegación colombiana que compitió en el Panam Aquatics Swimming Championships de Ibagué. Foto: FECNA

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La delegación de Colombia se consagró campeona del Panam Aquatics Swimming Championships, disputado en las piscinas olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez de Ibagué. El certamen reunió a cerca de 550 nadadores de 31 países y se desarrolló en las categorías 16-18 años y 19 años-mayores, con una cerrada disputa por el título continental.

En la clasificación general combinada de ambas categorías, la representación nacional terminó en el primer lugar con 31 medallas de oro, 35 de plata y 19 de bronce. México ocupó la segunda posición con 30 oros, 36 platas y 33 bronces, mientras que Chile completó el podio con 18 títulos, seis platas y siete bronces.

La jornada de cierre comenzó con numerosas victorias colombianas en pruebas de velocidad y combinado. Carolina Rojas ganó los 50 metros libre de 16-18 años con un tiempo de 26.23 segundos, Isabella Bedoya se impuso en la misma distancia en 19 y mayores con 26.14, y Laura Melo triunfó en los 200 metros combinado con 2:18.55.

Los nadadores locales también dominaron las pruebas de fondo. Mariana Cabezas conquistó los 800 metros libre de la categoría 16-18 años con un registro de 8:57.60, mientras que Juan Morales hizo lo propio en 19 años y mayores al detener el cronómetro en 8:21.28, ampliando la ventaja colombiana en el medallero.

El título se definió en el relevo femenino 4x100 combinado, integrado por Jasmin Pistelli, Laura Melo, Isabella Bedoya y Stefanía Gómez. El cuarteto colombiano ganó con un tiempo de 4:13.45 y rompió el empate que mantenía con México en el número de oros. La próxima edición del campeonato se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana.

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