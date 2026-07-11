Colombia cosechó oros en la Copa Mundo de Tiro con Arco de Madrid

Alejandra Usquiano, Mariana Rodríguez y Sara López, del equipo colombiano de tiro con arco compuesto. Foto: World Archery Colombia

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La selección de Colombia firmó este sábado una de sus mejores actuaciones en la cuarta etapa de la Copa Mundo de Tiro con Arco, certamen que por estos días se disputa en Madrid, España. La delegación nacional brilló con actuaciones que consolidan a la delegación nacional como una de las más fuertes en esta disciplina.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el antioqueño Pablo Gómez, quien se proclamó campeón de la modalidad de arco compuesto individual tras conquistar la medalla de oro en la final. Derrotó al neerlandés Mike Schloesser, actual número uno del mundo, en un duelo que se definió por un estrecho marcador de 148-147.

Con este triunfo, Gómez consiguió el título más importante de su carrera deportiva, se subió a lo más alto del podio del circuito mundial y aseguró su clasificación a las Finales de la Copa Mundo, que se disputarán en Saltillo, México. Su victoria también confirmó el extraordinario momento que atraviesa el tiro con arco colombiano frente a la élite mundial.

La alegría para Colombia continuó con el equipo femenino de arco compuesto, integrado por Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez, quienes conquistaron también conquistaron la medalla de oro en la cuarta etapa de la Copa Mundo. Las colombianas vencieron a India por 232-228 en la final de su modalidad.

El título reafirmó el gran presente del arco compuesto femenino colombiano. Después de obtener la medalla de plata en el Campeonato Panamericano, las tres arqueras volvieron a demostrar por qué Colombia es considerada una de las grandes potencias de esta modalidad. Esta etapa de la Copa Mundo de Tiro con Arco en Madrid comenzó el pasado 7 de julio y concluirá este domingo 12.

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