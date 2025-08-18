Colombia cumplió en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

La magdalenense María Fernanda Timms le entregó dos oros a la delegación colombiana en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. Foto: Xie Jianfei

Los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, en los que Colombia tuvo una participación destacada, llegaron a su fin. La delegación nacional, compuesta por 50 atletas en 14 disciplinas diferentes, cosechó un total de 21 medallas: siete de oro, ocho de plata y seis de bronce.

Este evento fue la duodécima versión del certamen multideportivo más importante para las disciplinas no olímpicas, amparado bajo el paraguas del Comité Olímpico Internacional (COI). Desde 1981, cada cuatro años, reúnen a miles de atletas en pruebas que no hacen parte del programa...