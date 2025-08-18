No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia cumplió en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

La delegación nacional cerró su participación en estas justas con 21 medallas, la mayoría de ellas conseguidas en el patinaje de velocidad.

Daniel Bello
18 de agosto de 2025 - 12:29 a. m.
La magdalenense María Fernanda Timms le entregó dos oros a la delegación colombiana en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025.
Foto: Xie Jianfei

Los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, en los que Colombia tuvo una participación destacada, llegaron a su fin. La delegación nacional, compuesta por 50 atletas en 14 disciplinas diferentes, cosechó un total de 21 medallas: siete de oro, ocho de plata y seis de bronce.

Este evento fue la duodécima versión del certamen multideportivo más importante para las disciplinas no olímpicas, amparado bajo el paraguas del Comité Olímpico Internacional (COI). Desde 1981, cada cuatro años, reúnen a miles de atletas en pruebas que no hacen parte del programa...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

