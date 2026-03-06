Publicidad

Con el liderazgo de Quintana y Urshela, Colombia debuta en el Clásico Mundial 2026

El Espectador habló con José Quintana y Giovanny Urshela, dos de los referentes de la novena tricolor, en la previa de su debut contra Puerto Rico. El principal objetivo del equipo de todos es superar la primera ronda.

Daniel Bello
06 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
José Quintana (izq.) y Giovanny Urshela, líderes de la selección de béisbol de Colombia.
Foto: Federación Colombiana de Béisbol

En el diamante de San Juan comienza esta noche un nuevo sueño para el deporte colombiano. En el Estadio Hiram Bithorn, la selección nacional de béisbol arrancará su camino en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con el objetivo de dejar una huella que impulse el crecimiento de este deporte en el país.

El equipo llega al torneo después de disputar dos amistosos de preparación frente a organizaciones de las Grandes Ligas: primero contra los Piratas de Pittsburgh y luego ante los Bravos de Atlanta. Ambos encuentros sirvieron al...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

