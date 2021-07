Colombia eliminada en Judo: Luz Adiela Álvarez perdió en su debut

La colombiana no pudo con la israelí Shira Rishony y terminó de forma temprana su participación en Tokio.

Luz Adiela Álvarez, judoca colombiana en la división de 48 kilógramos, perdió en su debut con la israelí Shira Rishony.

El encuentro se realizó en el Nippon Budokan (Estadio de Artes Marciales de Japón), construido para los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y ubicado en el parque Kitanomaru de Tokio.

Aunque Luz Adiela Álvarez empezó con tranquilidad, no pudo mantenerse a lo largo del combate, que duró tres minutos y 12 segundos, y perdió por ippon con un parcial de 10-0.

Shira Rishony, de esta manera, se clasificó a la ronda de las 16 mejores de la disciplina y sigue en el camino de la búsqueda de la medalla.

Llamó la atención que Álvarez no tenía el distintivo de Colombia en su espalda ya que su judogi, prenda que se usa para la practica del judo, no era del mismo color ni de la misma marca, lo que motivó que no se le permitiera identificarse con la nacionalidad, ni que su entrenadora, Yuri Alvear, asistiera al combate.

Precisamente, Álvarez llegó a las justas de Tokio gracias al cupo continental que tenía Colombia y que no pudo utilizar, por lesión, Alvear, doble medallista olímpica en Londres y en Río.

Tras la eliminación de Luz Adiela Álvarez, Colombia se quedó sin representación en la disciplina de judo.