Colombia, en el Clásico Mundial de Bésibol: partidos, calendario y la historia del torneo

De izquierda a derecha: Julio Teherán, José Quintana, Gio Urshella y Harold Ramírez. Foto: Federación Colombiana de Béisbol

Faltan apenas horas para que comience el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el torneo que reúne a los mejores peloteros del planeta representando a sus selecciones nacionales. Desde este miércoles 4 al 17 de marzo, veinte países competirán en la gran fiesta internacional del béisbol, un campeonato que cada vez gana más relevancia porque permite ver a figuras de las Grandes Ligas defendiendo los colores de su país en busca del título.

Entre todas las selecciones, Japón, liderada por la superestrella Shohei Ohtani,...