Colombia, en el Clásico Mundial de Bésibol: partidos, calendario y la historia del torneo

De izquierda a derecha: Julio Teherán, José Quintana, Gio Urshella y Harold Ramírez.
Foto: Federación Colombiana de Béisbol
Faltan apenas horas para que comience el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el torneo que reúne a los mejores peloteros del planeta representando a sus selecciones nacionales. Desde este miércoles 4 al 17 de marzo, veinte países competirán en la gran fiesta internacional del béisbol, un campeonato que cada vez gana más relevancia porque permite ver a figuras de las Grandes Ligas defendiendo los colores de su país en busca del título.
Entre todas las selecciones, Japón, liderada por la superestrella Shohei Ohtani,...
