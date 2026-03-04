Publicidad

Colombia, en el Clásico Mundial de Bésibol: partidos, calendario y la historia del torneo

Solo faltan horas para que comience el torneo de selecciones más importante del béisbol. Japoneses, estadounidenses y dominicanos son favoritos al título. ¿Y los colombianos?

Fernando Camilo Garzón
04 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
De izquierda a derecha: Julio Teherán, José Quintana, Gio Urshella y Harold Ramírez.
Foto: Federación Colombiana de Béisbol

Faltan apenas horas para que comience el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el torneo que reúne a los mejores peloteros del planeta representando a sus selecciones nacionales. Desde este miércoles 4 al 17 de marzo, veinte países competirán en la gran fiesta internacional del béisbol, un campeonato que cada vez gana más relevancia porque permite ver a figuras de las Grandes Ligas defendiendo los colores de su país en busca del título.

Entre todas las selecciones, Japón, liderada por la superestrella Shohei Ohtani,...

