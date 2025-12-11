Colombia en la FIFAe World Cup 2025, el gran escenario de los eSports

FIFAe World Cup 2025. Foto: FIFA

Es innegable que los deportes electrónicos (eSports) han cobrado suma relevancia en el escena competitiva mundial. No solo para las desarrolladoras de videojuegos y las empresas que los hacen posible, sino también para los jugadores y organizaciones deportivas alrededor del mundo que los han reconocido como una actividad deportiva igual que el fútbol, el ciclismo, el tenis o cualquier otro deporte.

Ese es el caso de Colombia, que a través de la Ley 26 de 2024 integró esta disciplina deportiva, tan diversa como moderna, al Sistema...