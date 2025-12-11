Logo El Espectador
Colombia en la FIFAe World Cup 2025, el gran escenario de los eSports

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), representada por Camilo Andrés Gómez Amado, hace parte del grupo B junto a Japón, Turquía, Marruecos, Grecia e India.

Daniel Montoya Ardila
11 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
FIFAe World Cup 2025.
FIFAe World Cup 2025.
Foto: FIFA

Es innegable que los deportes electrónicos (eSports) han cobrado suma relevancia en el escena competitiva mundial. No solo para las desarrolladoras de videojuegos y las empresas que los hacen posible, sino también para los jugadores y organizaciones deportivas alrededor del mundo que los han reconocido como una actividad deportiva igual que el fútbol, el ciclismo, el tenis o cualquier otro deporte.

Ese es el caso de Colombia, que a través de la Ley 26 de 2024 integró esta disciplina deportiva, tan diversa como moderna, al Sistema...

Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

