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Colombia, en los Juegos Centroamericanos: las escaleras que llevan a Los Ángeles 2028

La delegación nacional logró 266 podios y 100 preseas de oro. Con el segundo lugar del medallero, los deportistas colombianos empezaron a cimentar su camino hacia los Juegos Olímpicos.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
10 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
La delegación nacional logró 266 podios y 100 preseas de oro. Con el segundo lugar del medallero, los deportistas colombianos empezaron a cimentar su camino hacia los Juegos Olímpicos.
La delegación nacional logró 266 podios y 100 preseas de oro. Con el segundo lugar del medallero, los deportistas colombianos empezaron a cimentar su camino hacia los Juegos Olímpicos.
Foto: EFE - Orlando Barría

El camino hacia unos Juegos Olímpicos se construye durante años, mucho antes de la gran cita. Sin embargo, en el espacio más acotado del tiempo, para Colombia, Los Ángeles 2028 comenzó a tomar forma desde hace unos meses con los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho 2025. Desde hace un par de semanas, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, completó su segunda gran parada. Los primeros escalones rumbo al cielo. Allí, la delegación nacional terminó segunda con 266 medallas —91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce—,...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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José Luis Velásquez(77991)Hace 1 minuto
Y eso que con la drástica reducción de presupuesto que hizo Petro... Pregunta para El Descachador: ¿De dónde salen las 100 medallas de oro del titular?
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