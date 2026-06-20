¡Colombia hizo historia! Doblete en el Panamericano de Gimnasia y clasificación al Mundial

El equipo masculino de Colombia: Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía, Yan Zabala y Jorman Álvarez. Foto: upagpagu

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La gimnasia artística colombiana vive uno de los momentos más importantes de su historia. Durante el Campeonato Panamericano Senior de Gimnasia Artística, que se disputa en Río de Janeiro, Brasil, del 17 al 21 de junio, la delegación nacional consiguió resultados extraordinarios que ratifican el crecimiento de este deporte en el país.

La gran noticia llegó en el Concurso General Individual (All Around), donde Colombia logró un histórico doble podio. Camilo Vera se proclamó campeón panamericano tras obtener una puntuación total de 81.265, convirtiéndose en el mejor gimnasta del continente en la prueba más exigente de la competencia.

A su lado estuvo otro colombiano, Ángel Barajas, quien se quedó con la medalla de plata gracias a una destacada presentación que le permitió sumar 80.765 puntos.

La actuación de Vera y Barajas confirma el excelente momento que atraviesa Colombia en esta disciplina y refleja el trabajo realizado durante los últimos años por atletas, entrenadores y federaciones.

Pero los éxitos no terminaron allí. La delegación masculina también celebró una importante medalla por equipos. Integrado por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía, Yan Zabala y Jorman Álvarez, el conjunto colombiano obtuvo la medalla de plata continental tras registrar una puntuación de 241.594 unidades.

En la clasificación final por equipos, Canadá se quedó con el primer lugar con 243.026 puntos, mientras que Colombia ocupó la segunda posición. Estados Unidos completó el podio con un total de 235.961 unidades.

Además del logro deportivo, esta actuación tuvo una recompensa adicional de enorme importancia. Gracias a la medalla de plata obtenida en la competencia por equipos, Colombia aseguró su clasificación al próximo Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se llevará a cabo en Róterdam.

Los resultados obtenidos en Río de Janeiro consolidan a Colombia como una de las selecciones más fuertes de América y generan grandes expectativas de cara a los próximos retos internacionales. Con un oro y una plata en el All Around, además de una medalla de plata por equipos, la delegación nacional sigue escribiendo páginas doradas para la gimnasia colombiana y dejando en alto el nombre del país en el escenario continental.

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