Colombia juega frente a Brasil su partido más importante en lo que va de las eliminatorias

Tras el triunfazo frente a Chile, el combinado nacional llega a Belo Horizonte para medir su aceite ante el vigente campeón de la Americup.

Daniel Bello
02 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
Jugadores de la selección colombiana de baloncesto.
Foto: FIBA

El baloncesto colombiano vive hoy una jornada clave en su historia reciente. A las cinco de la tarde, el quinteto nacional enfrentará en condición de visitante a la poderosa escuadra de Brasil en un duelo que se puede considerar como el de mayor envergadura para la tricolor en lo que va del actual proceso mundialista.

Históricamente, los enfrentamientos contra el combinado verdeamarillo han sido una barrera para los nuestros, con excepción de aquel épico triunfo en Barranquilla disputado en 2022 (104-98, en tiempo extra). Sin embargo, jugar en...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

