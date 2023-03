Colombia le dijo adiós al Clásico Mundial de Béisbol

#EEUU avanzó con lo justo anoche a los cuartos de final del Mundial de Béisbol, luego de vencer 3-2 a #Colombia.



Así van los cuartos de final:



⚾️ 🇨🇺Cuba 4, 🇦🇺Australia 3



⚾️ 🇺🇸EEUU vs 🇻🇪Venezuela



⚾️🇯🇵Japón vs 🇮🇹Italia



⚾️ 🇵🇷PuertoRico vs 🇲🇽México pic.twitter.com/S4KrGFkk4W