Colombia mantiene el segundo lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia sumó 17 medallas en el noveno día de competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, con dos medallas de oro, nueve de plata y seis de bronce. La delegación colombiana suma un total de 129 preseas y se mantiene en la segunda posición del medallero general.

Este domingo, Colombia consiguió su primera medalla de oro en la esgrima de las justas centroamericanas, que se desarrolla en el coliseo de la Universidad Nacional de El Salvador, en la Villa Centroamericana.

El colombiano Jhon Rodríguez se impuso en la final de la categoría de espada individual hombres al venezolano Gabriel Lugo por un marcador de 15-9, llevándose el oro en las justas. En la prueba de florete individual femenino, Tatiana Prieto y Laura Guerra se adjudicaron las medallas de bronce.

En el atletismo, Colombia debutó con dos medallas de plata y una de bronce. Las medallas de plata llegaron en las pruebas de los 20 kilómetros marcha con César Herrera y en la media maratón masculina con José González. En la rama femenina, Angie Orejuela terminó en la tercera posición y se llevó la medalla de bronce en la media maratón.

Por su parte, el equipo de gimnasia rítmica tuvo un destacado inicio en las justas, obteniendo dos medallas de plata en la prueba por equipos y en la competencia de All Around en la categoría de grupos. Además, Lina Dussan se llevó la medalla de plata en la competencia individual de All Around.

Colombia también se adjudicó la medalla de oro en la prueba de ternas masculinas, con el equipo conformado por Edward Rey, Óscar Rodríguez y Manuel Otálora, que lanzó 3951 palos para obtener el primer lugar en un apretado remate tras las seis líneas disputadas en la jornada.

En el ciclismo, la jornada culminó con notables desempeños. Las medallas de plata en las pruebas de omnium hombres, madison mujeres, velocidad mujeres y madison hombres destacaron entre los logros del día. Además, se sumó un bronce en el keirin, gracias a la actuación de Cristian Ortega, obteniendo un total de 14 medallas en su haber.En la disciplina de natación clavados, Felipe Uribe se hizo acreedor de una medalla de bronce, logrando una puntuación de 416.80 puntos en la prueba de trampolín de tres metros en la categoría masculina.El equipo de fútbol playa masculino inició sus competencias con una victoria de 9 goles a 6 frente al conjunto de México. Mañana, la delegación nacional se enfrentará a Costa Rica a la 1:00 de la tarde.

Por su parte, el baloncesto femenino terminó su participación en los Juegos Centroamericanos ocupando la quinta posición en la clasificación general. Luego de derrotar al conjunto local con un marcador de 21-13, México se llevó la medalla de oro, Puerto Rico la de plata y República Dominicana la de bronce.

Así va la medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023:

País Oro Plata Bronce Total 1. México 88 64 59 211 2. Colombia 48 44 37 129 3. Cuba 46 29 35 110 4. Venezuela 16 29 48 93 5. Puerto Rico 14 18 25 57

