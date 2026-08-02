Colombia no para de sumar medallas en los Juegos Centroamericanos: así va el medallero

La delegación de Colombia tuvo una buena actuación en el patinaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Foto: COC

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La delegación colombiana continúa cosechando medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este sábado volvió a firmar una jornada destacada al conquistar dos medallas de oro, cinco de plata y seis de bronce, resultados con los que alcanzó un total de 156 preseas en territorio dominicano.

Las nuevas medallas llegaron en una amplia variedad de disciplinas. El patinaje de velocidad volvió a ser protagonista, mientras que la natación carreras, los clavados, el triatlón y el ecuestre aportaron preseas de plata. Por su parte, la lucha libre femenina, el ciclomontañismo y nuevamente el patinaje contribuyeron al botín de bronces de la jornada.

Las dos medallas de oro quedaron en manos del patinaje de velocidad, disciplina que ratificó su dominio continental. Kollin Castro se impuso en los 1.000 metros sprint femeninos, mientras que Jhon Edwar Tascón hizo lo propio en la prueba masculina, resultados con los que Colombia cerró como campeón del medallero de este deporte con 20 preseas.

Las cinco medallas de plata se repartieron entre varias disciplinas. El patinador Jacobo Mantilla fue segundo en los 1.000 metros sprint del patinaje, el nadador Emiliano Calle ocupó el segundo lugar en los 50 metros mariposa con récord nacional de 23.48 segundos y el relevo femenino del 4×100 combinado también terminó detrás de México.

Las otras dos preseas de plata llegaron gracias al clavadista Luis Felipe Uribe, quien volvió al podio al finalizar segundo en el trampolín de tres metros, y Carolina Velásquez, que completó una destacada actuación para quedarse con el segundo lugar en el triatlón femenino. Además, Mariana England también obtuvo plata en la clasificación individual general del adiestramiento ecuestre.

Los seis bronces comenzaron con el patinaje de velocidad, en los que Gabriela Rueda terminó tercera en los 1.000 metros sprint femeninos. A ella se sumaron las luchadoras Yusmy Chaparro (53 kg), Tatiana Hurtado (57 kg), Katherine Rentería (62 kg) y Nicoll Parrado (68 kg), quienes ganaron sus respectivos combates por el tercer lugar.

La última medalla de bronce del día fue para Ana María Roa, quien subió al podio en el ciclismo de montaña tras finalizar tercera en la prueba de cross country femenino. Poco antes, en el ecuestre, Mariana England también consiguió un bronce en la prueba individual de doma, completando otra actuación sobresaliente para la delegación nacional.

Con este balance, la delegación colombiana acumula 156 medallas en Santo Domingo 2026, distribuidas en 52 oros, 63 platas y 41 bronces, para mantenerse en la segunda posición del medallero general. México continúa al frente de la clasificación, mientras que Cuba completa el podio provisional de las justas regionales.

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