Colombia no para de sumar medallas y romper récords en los Juegos Parasuramericanos

Colombia tuvo una actuación destacada en el paratiro con arco de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026. Foto: Mindeporte

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La delegación colombiana cerró el duodécimo día de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026 con un balance de 123 medallas: 49 de oro, 37 de plata y 37 de bronce. La jornada dejó dos registros históricos, uno mundial y otro panamericano, además de 40 preseas nuevas. Colombia se mantiene en el segundo lugar del medallero general.

En para atletismo, Karen Palomeque volvió a ser protagonista al detener el cronómetro en 56.60 segundos en los 400 metros T38, marca con la que impuso un nuevo récord mundial. En paratiro con arco, Héctor Julio Ramírez y Maira Alejandra Mosquera clasificaron con 1.226 puntos, estableciendo un registro panamericano.

El paratletismo y la paranatación fueron los deportes que más aportaron al medallero, con siete y nueve oros, respectivamente. Angie Pabón, Mauricio Valencia, Samuel Guarín, Xiomara Saldarriaga, Yamil Acosta, Yeferson Suárez, Carlos Daniel Serrano, María Paula Barrera, Miguel Ángel Rincón, Nelson Crispín, Sara Vargas y Sharit Yunque llevaron la bandera colombiana a lo más alto del podio.

En boccia también hubo motivos para celebrar. Edilson Chica, Leidy Chica y Jesús Romero conquistaron tres medallas de oro y aseguraron su clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Lima. “El resultado es el reflejo del trabajo, el entrenamiento y la disciplina con la que afrontamos cada competencia”, afirmó Leidy Chica.

La jornada volvió a confirmar el gran momento que vive la delegación colombiana en Valledupar 2026. Entre récords, clasificaciones y un nuevo botín de 40 medallas, el país se mantiene en el segundo lugar del medallero general, por detrás de Brasil, la potencia regional, y llega con impulso a los últimos días de competencia.

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