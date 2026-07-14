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Colombia no para de sumar medallas y romper récords en los Juegos Parasuramericanos

Con 40 preseas en un solo día, la delegación colombiana se afianza el segundo lugar del medallero en Valledupar 2026.

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Redacción Deportes
14 de julio de 2026 - 01:14 p. m.
Colombia tuvo una actuación destacada en el paratiro con arco de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026.
Colombia tuvo una actuación destacada en el paratiro con arco de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026.
Foto: Mindeporte
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La delegación colombiana cerró el duodécimo día de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026 con un balance de 123 medallas: 49 de oro, 37 de plata y 37 de bronce. La jornada dejó dos registros históricos, uno mundial y otro panamericano, además de 40 preseas nuevas. Colombia se mantiene en el segundo lugar del medallero general.

En para atletismo, Karen Palomeque volvió a ser protagonista al detener el cronómetro en 56.60 segundos en los 400 metros T38, marca con la que impuso un nuevo récord mundial. En paratiro con arco, Héctor Julio Ramírez y Maira Alejandra Mosquera clasificaron con 1.226 puntos, estableciendo un registro panamericano.

El paratletismo y la paranatación fueron los deportes que más aportaron al medallero, con siete y nueve oros, respectivamente. Angie Pabón, Mauricio Valencia, Samuel Guarín, Xiomara Saldarriaga, Yamil Acosta, Yeferson Suárez, Carlos Daniel Serrano, María Paula Barrera, Miguel Ángel Rincón, Nelson Crispín, Sara Vargas y Sharit Yunque llevaron la bandera colombiana a lo más alto del podio.

En boccia también hubo motivos para celebrar. Edilson Chica, Leidy Chica y Jesús Romero conquistaron tres medallas de oro y aseguraron su clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Lima. “El resultado es el reflejo del trabajo, el entrenamiento y la disciplina con la que afrontamos cada competencia”, afirmó Leidy Chica.

La jornada volvió a confirmar el gran momento que vive la delegación colombiana en Valledupar 2026. Entre récords, clasificaciones y un nuevo botín de 40 medallas, el país se mantiene en el segundo lugar del medallero general, por detrás de Brasil, la potencia regional, y llega con impulso a los últimos días de competencia.

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Por Redacción Deportes

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