Colombia contará con cinco representantes en el Mundial de Atletismo 2022

A partir de este 15 de julio, la ciudad de Euguene, en Oregon (Estados Unidos), acogerá a la élite del atletismo en el Mundial de la categoría. La edición número 18 del evento cuenta con una diezmada participación colombiana. Anthony Zambrano y Sandra Arenas, medallistas olímpicos ambos, son las grandes bajas de la delegación nacional.

El velocista Anthony Zambrano, quien no participó de los Juegos Bolivarianos organizados en Valledupar, continúa afectado por una molestia en su aductor derecho. El guajiro no podrá defender la medalla de plata en los 400 metros que ganó en el mundial pasado en Doha (2019).

Arenas, tampoco irá al mundial. La marchista, medallista en Tokio 2020, tiene una lesión que no le permite estar en condiciones óptimas.

Adicionalmente, la delegación también no podrá contar con ningún integrante del equipo de relevos 4x400. Gustavo Barrios, Raíl Mena, Jhon Alejandro Perlaza y Jeisson Robledo no lograron sacar la visa americana a tiempo y no harán parte de la delegación.

De los 11 atletas iniciales que se tenían previstos, solo cinco estarán en Oregon. Los que sí dirán presente son Carlos Andrés Sanmartín, Eider Arévalo, José Montaña, Diego Pinzón y Mauricio Ortega, principal carta de Colombia en estas justas.

¿Y la participación femenina?

Aparte de la escasa participación en general, la cuota de mujeres dio mucho que desear. La mayoría de las atletas tuvieron un buen desempeño en los Juegos Bolivarianos pero no fueron incluidas en la lista que Colombia presentó a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.

Evelis Aguilar, Rosangélica Escobar y Katherine Castillo, no disputarán el evento en Estados Unidos. Las medallistas de oro Jenifer Rodríguez, en salto alto, y Natalia Linares, en salto largo, también se quedarán en casa.

Porción latinoamericana en Eugene

Son 191 los participantes que representaran a los países de América Latina en las justas de este año. Entre estos están los brasileños Alison dos Santos y Thiago Braz y el cubano Maykel Massó, todos ellos medallistas en la última olimpiada.

La dominica Marileidy Paulino, quien fue doble ganadora de medalla de plata en Tokio 2020, es una de las favoritas para la región. Sin embargo, quien atra más refelctores es la venezolana Yulimar Rojas, récord mundial en el salto triple.

Oregon reúne a varios medallistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entre ellos están Armand Duplantis, Ryan Crouse, Sifan Hassan, Erriyon Knighton y la triple medallista de oro Elaine Thompson-Herah.

Esta también será la última participación de la estadounidense Allyson Felix, la atleta más laureada en la historia de este deporte.

