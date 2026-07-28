Colombia sigue cosechando oros: así va el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026

Colombia ha brillado en el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Foto: EFE - Orlando Barría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La delegación de Colombia sigue sumando medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se mantiene en el segundo lugar del medallero general. Tras la jornada de este lunes, el país acumula 14 medallas de oro, 18 de plata y nueve de bronce, para consolidarse entre los protagonistas.

El primer lugar del medallero le pertenece a México, que suma 27 medallas de oro, 23 de plata y 23 de bronce. El podio lo completa Cuba, tercera con 10 metales dorados, siete de plata y 15 de bronce, en una lucha que mantiene a Colombia entre las delegaciones destacadas.

Durante la jornada del lunes, los atletas colombianos consiguieron nueve medallas de oro en las disciplinas de rugby sevens, ciclismo de pista, bowling, ajedrez y judo. Los resultados permitieron ampliar la cosecha nacional con actuaciones destacadas en los diferentes escenarios deportivos de la capital dominicana.

En rugby sevens, Colombia se apoderó de las dos medallas de oro que estaban en disputa, gracias a las selecciones femenina y masculina. Ambos equipos terminaron invictos en el certamen y alcanzaron su cuarto título consecutivo en los Juegos Centroamericanos, después de haber ganado también las ediciones disputadas desde Veracruz 2014.

El ciclismo de pista también le entregó dos nuevos oros al país, con los triunfos de las selecciones femenina y masculina en las pruebas de persecución por equipos. Además, los conjuntos nacionales de velocidad por equipos, tanto en la rama femenina como masculina, subieron al segundo lugar del podio.

En bowling, María José Rodríguez y Óscar Rodríguez se quedaron con las medallas de oro en las competencias individuales femenina y masculina, respectivamente. María José lideró el podio femenino, mientras que Óscar dominó la prueba masculina con un acumulado de 1.487 puntos, después de comenzar su participación con una línea perfecta de 300.

La jornada dorada se completó con dos triunfos en ajedrez y uno en judo. Esteban Valderrama ganó el primer tablero rápido masculino y Valentina Argote hizo lo propio en el segundo tablero rápido femenino. Además, Brenda Juliana Olaya se impuso en la categoría de -78 kilogramos y aportó otro oro para Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador