Colombia sueña con el Mundial de Rugby: así empezó en las eliminatorias

Colombia aspira a lograr la histórica clasificación al Mundial de 2027. Foto: Cortesía Comité Olímpico Colombiano

La selección de Colombia de Rugby XVs Masculina brilló con una contundente victoria de 136-0 sobre Costa Rica en el Estadio Cincuentenario de Medellín, durante la primera fecha de las Eliminatorias de la Sudamérica Rugby (SAR) rumbo al Mundial de Australia 2027.

En otro encuentro de la jornada inaugural, Venezuela se impuso 27-15 frente a Perú, posicionándose como el principal contendiente de Colombia en la lucha por el liderazgo del grupo.

Alejandro Guisao, el tryman destacado del equipo colombiano, compartió sus impresiones sobre el rendimiento del equipo. “Es un esfuerzo que todos hicimos durante la preparación. Nos preparamos muy duro gracias a los profesores, al staff y a toda la organización, fueron entrenamientos duros que nos pusieron a punto para esto y aquí lo demostramos. Todos queríamos anotar, queríamos ir y son las consecuencias del trabajo; la preparación y la experiencia fue la combinación para llegar al punto”, indicó Guisao en una nota publicada por el Comité Olímpico Colombiano.

Por otro lado, Jhojan Arango reflexionó sobre el triunfo y destacó la mentalidad del equipo: “Tratamos siempre de ser muy humildes, de llevar la pelota a los canales de zona tres, de ser muy intensos, no descansar y que el partido se fuera dando; no estar confiados y siempre presionar al contrario. He estado en altibajos y es el momento de seguir trabajando”, afirmó Arango, según el reporte del Comité Olímpico Colombiano.

La próxima jornada de las eliminatorias se realizará el domingo 29 de septiembre, nuevamente en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

Costa Rica se enfrentará a Perú a las 10:00 a.m., mientras que a las 3:00 p.m. Colombia se medirá contra Venezuela en un partido clave. El ganador de esta fase tendrá la oportunidad de disputar un puesto en el Sudamericano 2025, que será crucial para alcanzar la clasificación al Mundial de Rugby Australia 2027.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador