Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia sueña con llegar al Super Bowl LX en la NFL: la historia de Christian González

El esquinero de raíces colombianas se consolidó como uno de los líderes defensivos de New England, en una NFL que inicia la postemporada este fin de semana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de enero de 2026 - 02:13 p. m.
El esquinero de raíces colombianas se consolidó como uno de los líderes defensivos de New England, en una NFL que inicia la postemporada este fin de semana.
El esquinero de raíces colombianas se consolidó como uno de los líderes defensivos de New England, en una NFL que inicia la postemporada este fin de semana.
Foto: NFL

Christian González escuchó su nombre en la primera ronda del Draft. La emoción fue inmensa y tras la algarabía, caminó hacia el escenario para recibir la camiseta de su nuevo equipo de manos del comisionado Roger Goodell. Subió los escalones mientras lo enfocaban las cámaras, pero antes de posar ante ellas pidió un segundo. Solo uno. Se desabrochó los botones de su chaqueta y dejó al descubierto la bandera de Colombia, un homenaje silencioso a la herencia de su padre en el forro de su saco. El gesto provocó aplausos entre algunos de...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Christian González

Gonzo

Cristian Gonzalez

NFL

NFL en español

NFL Playoffs

NFL partidos

Pro Bowl

Listado pro bowl 2026 NFL

NFL 2025

NFL 2026

Patriotas

Patriots

Drake Maye

Colombianos en la NFL

González pro bowl 2026

Patriots vs. Chargers

Patriotas vs. Chargers

Patriots hoy

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Jairo Silvera(40104)Hace 1 hora
Estos periodistas de pacotilla siempre hablando mierda. La presencia de González en la NFL es un logro personal de él. Igual sucede cuando se refieren a la presencia de jugadores de fútbol en otras latitudes. ¡Señores es un logro personal del deportista!!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.