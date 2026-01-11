Colombia sueña con llegar al Super Bowl LX en la NFL: la historia de Christian González

El esquinero de raíces colombianas se consolidó como uno de los líderes defensivos de New England, en una NFL que inicia la postemporada este fin de semana. Foto: NFL

Christian González escuchó su nombre en la primera ronda del Draft. La emoción fue inmensa y tras la algarabía, caminó hacia el escenario para recibir la camiseta de su nuevo equipo de manos del comisionado Roger Goodell. Subió los escalones mientras lo enfocaban las cámaras, pero antes de posar ante ellas pidió un segundo. Solo uno. Se desabrochó los botones de su chaqueta y dejó al descubierto la bandera de Colombia, un homenaje silencioso a la herencia de su padre en el forro de su saco. El gesto provocó aplausos entre algunos de...