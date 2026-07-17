Colombia volvió a ganar en el Mundial Sub-17 femenino y alcanzó un registro histórico

Con un sólido 66-51 sobre Costa de Marfil, la selección nacional sumó su segunda victoria en la República Checa y aseguró la mejor actuación de Colombia en la historia del Mundial Sub-17 femenino de baloncesto. Foto: FCB

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La victoria sobre Costa de Marfil no cambió el destino de Colombia en la lucha por el título del Mundial Sub-17 femenino de baloncesto, pero sí marcó un nuevo capítulo para este grupo de jugadoras.

Con un sólido 66-51, la selección nacional consiguió su segundo triunfo en la cita orbital que se disputa en la República Checa y aseguró la mejor actuación de Colombia en la historia de esta categoría, superando lo hecho en su única participación anterior.

Colombia firmó su mejor participación en un Mundial Sub-17 femenino

El combinado nacional llegó al campeonato con el objetivo de medirse ante las mejores selecciones del mundo y sumar experiencia internacional, una meta que ha ido cumpliendo a lo largo del torneo.

Colombia quedó ubicada en un exigente Grupo C, donde enfrentó a Japón, República Checa y Eslovenia. Su debut fue con una derrota frente al conjunto japonés en un partido en el que alcanzó a acercarse a seis puntos durante el tercer cuarto, aunque la falta de efectividad terminó ampliando la diferencia en el marcador.

Posteriormente consiguió un importante triunfo frente a República Checa, la selección anfitriona, antes de cerrar la fase de grupos con una caída ante Eslovenia, actual subcampeona del mundo de la categoría.

Con ese balance de una victoria y dos derrotas, Colombia avanzó como tercera de su grupo al cuadro principal. Allí perdió frente a Nueva Zelanda y quedó sin posibilidades de pelear por el campeonato, aunque el formato del torneo garantiza que todas las selecciones disputen al menos siete partidos para definir las posiciones entre el noveno y el puesto 16.

Un triunfo que vale más que una posición

La victoria frente a Costa de Marfil tuvo un valor especial. Además de representar el segundo triunfo colombiano en el certamen, permitió establecer la mejor participación del país en un Mundial Sub-17 femenino.

En su estreno en esta competencia, hace ocho años en Minsk (Bielorrusia), Colombia solo había conseguido una victoria. Ahora ya suma dos, un registro que refleja el crecimiento del equipo en un contexto en el que el baloncesto femenino nacional sigue enfrentando múltiples dificultades.

El desarrollo de este deporte en Colombia continúa siendo irregular. Mientras el baloncesto masculino atraviesa problemas con su competencia local, el femenino ni siquiera cuenta con una liga profesional y depende en gran parte del trabajo de torneos departamentales, siendo la liga antioqueña una de las estructuras más sólidas del país.

Violeta Zúñiga volvió a ser figura

En el triunfo por 66-51 volvió a sobresalir Violeta Zúñiga, quien lideró a Colombia con 14 puntos, nueve rebotes y cuatro bloqueos, destacándose tanto en defensa como en ataque.

Ahora el equipo nacional tendrá un nuevo desafío. Este 18 de julio enfrentará a Egipto, con la intención de seguir sumando victorias y cerrar el Mundial con la mejor ubicación posible dentro de la disputa por los puestos del noveno al decimosexto.

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