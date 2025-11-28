Colombia y una valiosa victoria contra Venezuela: empezó el camino rumbo al Mundial de Básquet

Braian Angola de Colombia ataca a Yeferson Guerra, de Venezuela. Foto: FIBA

El arranque de los Clasificatorios al Mundial FIBA 2027 dejó para Colombia una sensación tan esperanzadora como desafiante. La victoria 80-78 sobre Venezuela en el coliseo Evangelista Mora de Cali no solo significó abrir con triunfo el camino hacia Catar 2027, sino demostrar que, cuando logra reunir a sus mejores fichas, la selección colombiana puede competir de tú a tú con rivales de mayor recorrido internacional.

Esa es la gran lectura del debut: Colombia tiene material para soñar, pero el reto será garantizar que ese potencial esté...