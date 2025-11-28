Logo El Espectador
Colombia y una valiosa victoria contra Venezuela: empezó el camino rumbo al Mundial de Básquet

En el inicio de las Eliminatorias de la FIBA al Mundial de Catar, el combinado nacional consiguió en Cali un triunfo crucial.

Fernando Camilo Garzón
28 de noviembre de 2025 - 01:28 p. m.
Braian Angola de Colombia ataca a Yeferson Guerra, de Venezuela.
Braian Angola de Colombia ataca a Yeferson Guerra, de Venezuela.
Foto: FIBA

El arranque de los Clasificatorios al Mundial FIBA 2027 dejó para Colombia una sensación tan esperanzadora como desafiante. La victoria 80-78 sobre Venezuela en el coliseo Evangelista Mora de Cali no solo significó abrir con triunfo el camino hacia Catar 2027, sino demostrar que, cuando logra reunir a sus mejores fichas, la selección colombiana puede competir de tú a tú con rivales de mayor recorrido internacional.

Esa es la gran lectura del debut: Colombia tiene material para soñar, pero el reto será garantizar que ese potencial esté...

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

