Comienza el atletismo en los Juegos de Tokio

Natación, gimnasia y atletismo son los tres deportes de mayor prestigio en los Juegos Olímpicos, los que mayor cantidad de medallas entregan y los que tienen mejor audiencia.

Colombia apenas contó con Carlos Mario Murillo e Isabella Arcila en las piscinas, mientras que en el coliseo de Ariake no tuvo participación.

Sin embargo, en el estadio olímpico y en Sapporo, en donde se realizará la marcha atlética, tendrá 26 atletas. El deporte base ha sido uno de los de más progreso en los últimos años, de la mano de los éxitos de la saltadora Caterine Ibargüen y los resultados en las pruebas de pista en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, y Panamericanos.

Pero los Olímpicos son otra cosa. En esta disciplina son incluso más exigentes que un Mundial. Por eso buena parte de nuestros atletas tienen como objetivo participar y mejorar sus marcas personales, porque saben que pelear una medalla es prácticamente imposible. varios, no obstante, están ahí, cerca del podio: los marchistas Lorena Arenas y Éider Arévalo, el velocista Anthony Zambrano o la misma Caterine, quien se ha ganado a pulso el derecho a siempre ser tenida en cuenta a la hora de armar listas de candidatos, más allá de que no esté en su mejor forma.

Le puede interesar: Todo lo que necesita saber de los Juegos Olímpicos

El atleta metense Carlos Sanmartín, quien estará en la prueba de 3.000 metros con obstáculos, a la cual clasificó por escalafón, será el primer colombiano en acción. Nacido en el municipio de Cabuyaro, está próximo a cumplir 28 años, apenas seis de ellos en el atletismo.

El actual subcampeón panamericano debutará en Tokio 2020 desde las 7:00 p.m. (hora colombiana), en la primera ronda de la especialidad, con la firme intención de clasificar a la final, que se realizará el lunes 2 de agosto.

“Es una maravilla poder vivir esta experiencia, no me cambio por nadie. Estoy contando las horas para entregar todo de mí en la pista. Me acompaña el profesor Mauricio Ladino, y la verdad, en esta concentración, he aprendido mucho de los maratonistas Iván González y Jeisson Suárez, con quienes estuve concentrado en Paipa y luego en Francia”, asegura.

El deportista llanero logró un cupo a las justas tras sumar 1.197 puntos en el escalafón mundial y ocupar el puesto 43 de los 45 atletas que estarán en la prueba de 3.000 m con obstáculos.

Le puede interesar: Rigoberto Urán ganó diploma olímpico en la contrarreloj

En junio pasado, en el VIII Trofeo de la Diputación de Castellón (España), batió el récord nacional, con un tiempo de 8 minutos, 25 segundos y 66 centésimas. Mejorar esa marca será su objetivo.

Sanmartín fue además plata en el Campeonato Suramericano de Guayaquil (Ecuador), en mayo de este año, y en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), en junio de 2019.

Casi al mismo tiempo el antioqueño Mauricio Ortega estará en el Grupo A de la clasificación de lanzamiento de disco. Para lograrlo deberá superar los 66 metros o estar entre los 12 mejores registros después de tres intentos.

Ya en la noche del viernes japonés, madrugada en nuestro país, Caterine Ibargüen y Yosiris Urrutia buscarán el paso a la final del salto triple. Para lograrlo deben superar los 14 metros y 40 centímetros o estar entre las 12 mejores marcas.