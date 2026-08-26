Con Nicolás Mejía como raqueta principal, Colombia anunció su equipo para la Copa Davis

El tenista bogotano Nicolás Mejía en acción con el equipo de Colombia de Copa Davis. Foto: Fedecoltenis

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El capitán del equipo de Colombia en la Copa Davis, Alejandro Falla, anunció este miércoles la nómina que representará al país frente a Países Bajos en el Grupo Mundial I. La serie será el próximo gran reto del combinado nacional, que buscará dar otro paso en la competencia y acercarse a los qualifiers de 2027.

La serie se disputará entre el 18 y el 19 de septiembre y tendrá en acción a Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, Miguel Tobón Jr., Samuel Heredia y Johan Rodríguez. Falla apostó por una combinación de experiencia y juventud para afrontar una confrontación que se jugará como visitante y contra un combinado de mayor rodaje en instancias decisivas de este certamen.

La cita será en el complejo Maaspoort Den Bosch, ubicado en la ciudad de ’s-Hertogenbosch, también conocida como Bolduque. El escenario, bajo techo y con superficie dura, tiene capacidad para 2.200 espectadores.

La principal carta del combinado nacional será Nicolás Mejía, de 26 años, quien actualmente ocupa el puesto 115 del escalafón ATP. El tenista bogotano viene de disputar la fase previa del Abierto de Estados Unidos, instancia en la que quedó eliminado en la primera ronda ante el canadiense Liam Draxl.

Mejía llega además como el hombre de confianza de Colombia después de su actuación en la pasada serie ante Marruecos, disputada en Casablanca. Ganó sus dos partidos de sencillos, frente a Taha Baadi y Reda Bennani, y terminó siendo determinante para que el equipo nacional se impusiera 3-1 como visitante.

La convocatoria también presenta nuevas caras. Samuel Heredia, risaraldense e integrante del Equipo Colsanitas, recibió su primera convocatoria para una serie de Copa Davis, mientras que Johan Rodríguez volvió a ser entre por Falla. La decisión hace parte de la apuesta del capitán por darle espacio a jugadores que vienen construyendo su camino profesional.

Respecto a la serie contra Marruecos, esta vez no estarán Juan Sebastián Gómez ni Adriá Soriano. El bogotano Gómez había sido protagonista del triunfo en dobles junto a Nicolás Barrientos, mientras que Soriano disputó uno de los sencillos en Casablanca. El colombo-español, además, no compite desde comienzos de junio debido a un problema en su muñeca.

Colombia llega a esta cita después de haber superado a Marruecos en Casablanca y conseguir así su lugar en el Grupo Mundial I. Ahora tendrá un desafío distinto, como visitante y en cancha dura bajo techo. Un triunfo ante Países Bajos le abriría la puerta a los qualifiers de 2027. Una derrota significaría disputar los play-offs.

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