Conor McGregor, luchador de la UFC, es acusado de golpear a una mujer

Este martes 24 de enero autoridades españolas reabrieron el caso sobre una presunta agresión cometida contra una mujer por el luchador irlandés Conor McGregor. Un juzgado de Ibiza, examina de nuevo este incidente, ocurrido en el yate de la estrella de las artes marciales mixtas el pasado 17 de julio durante una fiesta celebrada abordo con motivo de su cumpleaños.

Según el medio The Irish Sun, la mujer de 42 años presentó una denuncia ante la Garda tras regresar a Irlanda días después y esta se lo comunicó después a la policía española, que inició una investigación, pero la suspendió porque la supuesta víctima no efectuó una declaración completa en la jurisdicción del incidente.

La mujer dijo que inicialmente no acusó a McGregor porque estaba en estado de shock, no tenía nada que ponerse más que su bikini, no tenía dinero ni teléfono y solo quería regresar a su hotel en Ibiza lo más rápido posible.

La reapertura del caso se debe a una petición de defensa de la demandante, señaló este medio, que agregó que el juzgado español podría llamar a declarar a McGregor.

La portavoz del luchador, Karen Kessler, en la que insiste en que el deportista rechaza firmemente cualquiera de estas acusaciones. “Hace más de seis meses se alegó el incidente y después de una revisión policial, el asunto no prosiguió”, afirmó Kessler.

Otro capítulo en el expediente McGregor

Esta no es la primera vez que el irlandés se ve envuelto en este tipo de escándalos. En marzo de 2019, tras anunciar su retiro temporal de las artes marciales mixtas, el New York Times informó que McGregor estaba siendo investigado por acusaciones de agresión sexual.

El ex campeón de UFC fue arrestado en enero después de que una mujer dijera que él la agredió sexualmente en Dublín en diciembre de 2018. McGregor no fue acusado formalmente, pero las fuentes le dijeron al periódico que todavía estaba siendo investigado por la policía irlandesa.

Otros incidentes legales que involucran a McGregor incluyen su declaración de culpabilidad por agredir a un hombre mayor en un pub de Dublín en 2019 y un arresto en Miami Beach por supuestamente romper el teléfono de un hombre ese mismo año.

