Cuenta regresiva: queda menos de un mes para conocer al Deportista del Año 2025

La ceremonia con más tradición del deporte colombiano cumple 65 años.

Fernando Camilo Garzón
05 de noviembre de 2025 - 12:55 p. m.
Algunos de los mejores deportistas de Colombia en 2025.
Falta menos de un mes para la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, que se celebrará el 1° de diciembre en el edificio de UCompensar, en Bogotá. Será la edición número 65 de un premio que, más allá del protocolo, funciona como un espejo del momento deportivo del país. Cada temporada condensa historias, trayectorias y símbolos: no solo quién ganó, sino qué representa su victoria para Colombia. Este año la competencia está más abierta que nunca, especialmente en la categoría de mayores, en la que confluyen...

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

